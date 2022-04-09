Сергей Аксёнов: восемь лет российский Крым развивался, а Херсонская область деградировала

Сергей Аксёнов. Фото: Дарья Самсонова, пресс-служба Главы Республики Крым

- Сергей Валерьевич, давайте поговорим о ваших соседях о Херсонской области и херсонцах. Как и чем сейчас живет этот регион? Какое у него, полагаете, будущее, и с кем?

- Во-первых, Херсонская область – это исторически русская, российская земля, как и вся Новороссия. Мы были и остаемся частью единой цивилизации, созданной нашими общими предками, нашими братскими народами.

Во-вторых, на Херсонщине в большинстве своем абсолютно вменяемое русскоязычное население с пророссийскими настроениями.

В-третьих, тесные связи между Крымом и Херсонской областью формировались даже не десятилетиями, а столетиями. Это и экономические, и транспортные, и духовные, и культурные, и человеческие, родственные, дружеские связи.

- Какие-то связи меж вами еще остались?

- После государственного переворота на Украине 2014 года киевский режим разорвал эти связи и перекрыл Северо-Крымский канал. В итоге пострадали и крымчане, и жители Херсонской области. Но если на помощь Крыму пришла вся Россия, то Херсонщину украинская власть просто бросила на произвол судьбы.

Херсонские производители сельхозпродукции лишились традиционных рынков сбыта на полуострове и понесли колоссальные потери. Однако адекватной замены, которая позволила хотя бы отчасти компенсировать их убытки, так и не нашлось. Несмотря на отменное качество продукции херсонских фермеров, которые, кстати, пострадали и от перекрытия канала.

Кроме того, в результате водной блокады нанесен ущерб также и экологии и Крыма, и Херсонской области. Ко всему этому добавился произвол националистических банд, которые, не имея возможности навредить крымчанам, срывали свою злобу на местных херсонских жителях, занимались откровенным грабежом и рэкетом.

Все эти восемь лет ситуация в Херсонской области неуклонно деградировала по всем направлениям, в то время как Крым развивался буквально семимильными шагами. Крымчане уже привычно говорят, что за 8 лет в составе России для людей сделано больше, чем за 23 года в составе независимого украинского государства.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поведал спецкору kp.ru Николаю Варсегову о нынешних отношениях крымчан с северными соседями. Фото: Дарья Самсонова, пресс-служба Главы Республики Крым

РОССИЯ БУДЕТ КОРМИТЬ ХЕРСОНЩИНУ ИЛИ НАОБОРОТ?

- Украинские СМИ кричат, что в Херсонской област гуманитарная катастрофа. А как там на самом деле?

- Если даже все там будет в полном порядке, украинские СМИ не перестанут кричать о катастрофе. Сейчас в Херсонскую область по восстановленным железнодорожным путям и автомобильным транспортом идет гуманитарная помощь из Кубани, из Крыма. Есть вопросы с распределением помощи, но это решаемо. А в целом жизнь постепенно налаживается, и это касается не только Херсона, но и других освобожденных населенных пунктов Украины.

- С исторической и моральной стороной вопросов, связанных с оказанием помощи жителям Херсонской области, все понятно. А есть ли экономический смысл в восстановлении связей с Херсонской областью для Крыма и России в целом?

- В прежние и спокойные времена это была житница, которая кормила мясом, молоком, овощами, фруктами не только себя, но и Крым и еще многие регионы. На Херсонщине хорошо развито сельское хозяйство, переработка продуктов. К тому же и население очень трудолюбивое. Херсонцы, я повторюсь, – вменяемые российские люди. И когда они перестанут питаться лживой украинской пропагандой, то уже через год-другой все будет нормально.

Нет сомнений, что после окончания специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будет полностью восстановлена привычная для миллионов граждан России и Украины логистика. А экономический эффект от этого будет многократно усилен за счет Крымского моста, который открывает принципиально новые возможности, прежде всего в сфере транзита грузов.

ХЕРСОНСКИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ УЖЕ В КРЫМУ

- Крымчане сказывают, что в последние дни херсонцы, хотя и со страхом перед украинскими нациками, везут свои продукты в Крым. Это правда?

- Абсолютно так. Причем им разрешено привозить продукты без всякой пошлины. На границе их проверяют только на предмет подлинных документов. А также оружия и прочего запрещенного. А продукты, пожалуйста, провози без ограничений. Продукты у них дешевые, поэтому их на наших рынках скупают сразу.

На сегодня из Херсонской и Запорожской областей в Крым поставлено порядка 50 тонн овощной продукции (морковь, лук, капуста, редис, огурцы) по ценам ниже рыночных. Например, капуста на оптовом рынке «Привоз» в Симферополе стоит 75-80 рублей, из Херсона привезли по 55 рублей. Морковь на том же «Привозе» стоит от 50 до 60, нам привезли по 35-40 рублей, лук стоит 45-50, нам привезли по 30-35.

Понятно, что все эти поставки благоприятно сказываются на ценообразовании для конечных потребителей. Организованы прямые продажи херсонских овощей предпринимателям, которые работают на рынках и в магазинах. Прорабатывается механизм поставок напрямую в муниципальные образования.

У нас они, в свою очередь, закупают горючее, медикаменты и все, что им надо. Также мы готовы поставлять бакалейную группу товаров (крупы, рис, макаронные изделия).

Замечу, что мы рады приезду соседей не только из-за выгодных цен на продукты. Прибывая в Крым, в Россию, херсонцы видят, насколько здесь люди живут богаче и свободнее.

- То есть, не надо орать, выкрикивать бандеровские лозунги. А на 9 мая можно запросто выйти с георгиевской ленточкой, и никто тебя не побьет?

- Именно так. Конечно же, и себе они хотят такое будущее. И оно непременно к ним придет. Придет уже навсегда.