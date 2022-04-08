Эксперт рассказал, мог ли истребитель НАТО «подставить» сербский лайнер под ПВО русских

Власти Сербии запросят у России и НАТО информацию по поводу пролета рядом с самолетом авиакомпании Air Serbia истребителя Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Белград запросил у Москвы и Брюсселя информацию по ситуации, когда рядом с лайнером авиакомпании Air Serbia пролетел истребитель, предположительно F-15. Об этом сербский лидер Александр Вучич заявил в эфире телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии». Речь о самолете, следовавшем по маршруту Белград — Москва. Поблизости от границы России и Латвии российские авиадиспетчеры сообщили, что рядом с сербским бортом находится военный самолет, рассказал Вучич.

«КП» обратилась за комментарием к бывшему военному летчику, пилоту первого класса Андрею Красноперову.

- Власти Сербии запросят у России и НАТО информацию по поводу пролета рядом с самолетом авиакомпании Air Serbia истребителя: такие ситуации в практике европейских авиаперевозок - форс-мажор?

- В свете тех событий тех событий , которые связаны с Украиной, Россией и Сербией, тут все понятно. Сербия поддерживает Россию,— а тут возможности для очередной провокации.

- Когда самолет с пассажирами на борту находится в воздушном пространстве рядом с границами двух стран, в одну из которых он летит — в данном случае России и Латвии — и у него под боком появляется F-15, то каковы должны быть действия экипажа?

- Командир судна обязан доложить диспетчеру об опасном сближении. Но сам командир курс не меняет. Он летит по коридору, по которому положено летать гражданским самолетам. Они не могут летать произвольно.

- Но если к тебе приблизился F-15 вплотную?

- Разные факторы. Разные зоны ответственности. Насколько опасно или не опасно сближение, зона ответственности. Кто из натовцев вел — сейчас сложно сказать. У них все рядышком находится. Они на какой высоте шли - 9-10 тысяч метров? Если твоему судну грозит возможность столкновения с объектом - там может быть не только самолет, а все что угодно — командир самолета обязан обеспечить безопасность пассажиров. Конечно, он боинг от истребителя отличить может моментально.

- Действия натовского истребителя могли спровоцировать пуск ракеты из ЗРК со стороны России? Мог быть сбит он? Или могла быть сбита более крупная цель — сербский самолет?

- Вошел ли F-15 в нашу зону ответственности — вот вопрос. Если он не нарушил нашу границу — то все нормально. Если возникает угроза нарушения границы - поднимаются наши самолеты-перехватчики. Натовцы, возможно, хотели определить, чей самолет летит — российский или сербский. При том ни сербам, ни нам летать над Балтикой никем не может запретить! Случай был , когда самолет, который взлетал из Ирана или Ирака — ему на перехват тоже взлетел истребитель военный, для опознания. И свои же его сбили. Подлетел истребитель слишком близко к выходной струе, а все говорили, что он близко не подлетал. А раз он попал в струю - получается, он пересек маршрут гражданского борта?

- Понятно, что такого делать нельзя?

- Нельзя слишком близко подлетать истребителям к гражданским бортам. Но я думаю, что натовцев предположили, что это летит не сербский борт, а российский. Вот и все.

-Такие провокационные действия по отношению к самолетам, следующим в воздушное пространство России — а сейчас к нам из Европы летают только Сербия и Турция — могли спровоцировать новый международные скандал уровня сбитого над Донбассом малазийского боинга?

- Понятно, что это похоже на провокацию со стороны НАТО в сторону Сербии. Но вообще идти на предельное обострение - это нарушения всех правил полетов. Конечно, это связано напрямую с настоящей политической обстановкой. Но их же истребитель не вошел в нашу зону! Подлетел, посмотрел, улетел.

- Но если бы вошел в нашу зону - мы бы перехватчики подняли?

- Может, и подняли бы. Но натовский истребитель вроде довольно быстро отошел от сербского лайнера?

- Он был на расстоянии от 500 до 1000 метров.

- Для самолета это ничем не грозит. Но при таком подлете можно рассмотреть самолет и понять какой у него флаг. И все. Сделал такой жест неподалеку от своей территории — и ушел.

- Вы сами сопровождали гражданские борты?

- Нет. Но вы же помните, когда Шойгу летал в Европу в гражданском самолете — к нему пытались подлетать натовские самолеты в нейтральных водах. Наши сушки подошли, показали ракеты на подвесках — и отогнали их. Когда летят самолеты прикрытия — любое потенциальное столкновение пересекается полностью.

- Но если обычные пассажирские рейсы, без ВИПов на борту, больших авиакомпаний сопровождают натовские боевые самолеты — это не правильно?

- Раньше такого не было. Наши самолеты подвергались проверкам только военные -Ту-95 или Ту-160. Недавно натовцы хотели к Ту-160 пристроиться, но наши дали на маскималку и ушли за горизонт.

- Но это военные против военных. А против гражданских?

- Подлетают под брюхо и смотрят, включают счетчик определения— есть ли там ядерный заряд. Это постоянно происходит. А гражданские — совсем другая тема. Такие вольности нельзя себе позволять по вопросам безопасности. Что толку сопровождать рейсовый самолет? Ну вот летит из Европы через Польшу их самолет, а наш летит к ним. Ну и какой смысл нам сопровождать их? Они же взаимно садятся, и взаимно обслуживаются, и взаимно обеспечивается безопасность. В том числе, по прохождению по коридорам. А то, что сейчас творится — это уже беспредел.

- Когда идут параллельно две цели в направлении нашей границы, при пуске ракеты ЗРК она выбирают бОльшую цель?

- Не совсем так. Вот в Сирии Ил-20 заходил на Хмеймим со стороны моря . Когда он шел на посадку, в это же время под его прикрытием поднялись израильские истребители. По ним сирийцы отработали из С-300, но израильтяне ушли вниз, а ИЛ остался - и под нему попали. Но на С-300 нет определения «свой-чужой». А на С-400 есть система опознавания. И он уже не может сбить наш самолет.

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