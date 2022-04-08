В СК России назвали украинского полковника, что ударил ракетой с «Точки-У» по Краматорску

8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел гражданских объектов Фото: REUTERS

В связи с обстрелом Краматорска украинскими силовиками Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

- 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел гражданских объектов в районе железнодорожного вокзала города Краматорска. Для этого ими использовался ракетный комплекс «Точка-У» с запрещенным кассетным зарядом, имеющим высокие поражающие свойства. В результате не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения. По имеющимся данным, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Федор Ярошевич. Следственными органами устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она обратила внимание на то, что украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России. Статья в этом случае грозит 15 годами лишения свободы.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Санкт-Петербурге оперативное совещание, где поручил подчиненным продолжать тщательную фиксацию обстоятельств преступлений украинского режима, предъявление обвинений фигурантам уголовных дел и дальнейшую систематизацию всего массива имеющихся данных для того, чтобы их можно было передать в судебные органы.

Также потребовал расследовать обстоятельства осквернения краской в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков и установить всех причастных к этому лицу с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности.