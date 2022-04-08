Казахстан и Россия — союзники и стратегические партнёры

«Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-либо образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнёрства», — заявил министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что у Казахстана исторически сложились тесные политические, экономические, культурные и гуманитарные связи с Россией.

«Имея самую протяжённую в мире границу, мы намерены сохранить наработанный уровень торгово-экономического взаимодействия с российскими партнёрами. В целом юридически и политически наши государства — союзники и стратегические партнёры. После завершения конфликта мы также заинтересованы в скорейшем восстановлении высокой динамики широкого взаимовыгодного сотрудничества с Украиной. Мы искренне верим в то, что Москва и Киев в ближайшем будущем найдут способ разрешить свои противоречия мирным путём», — сказал Мухтар Тлеуберди.

При этом власти Казахстана, как и Китая, не планируют предпринимать каких-либо шагов для обхода антироссийских санкций. «Защищая собственные национальные интересы, Казахстан предпринимает все усилия по недопущению серьёзного воздействия этих санкций на развитие нашей экономики. Правительство Казахстана в данное время ведёт консультации по этим вопросам с нашими западными партнёрами. Во избежание вторичных санкций и для минимизации их негативных последствий на наше население, товаропроизводителей, экспортёров Казахстан не намерен предпринимать каких-либо целенаправленных шагов для обхода санкций», — сказал глава МИД Казахстана.

Но при это министр подчеркнул, что в качестве члена Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации, Казахстан продолжит развивать торговые отношения с Россией и с другими странами.

«В целом изоляция российской экономики — одной из крупнейших в мире — в долгосрочной перспективе, естественно, наносит ущерб развитию всей глобальной экономики. В этой связи полагаем, что международное сообщество должно и далее содействовать поискам мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом. Мы со своей стороны продолжим прилагать все необходимые усилия для достижения устойчивого мира между Россией и Украиной», — подчеркнул Мухтар Тдеуберди.

«Наши контрсанкции не должны бить по Казахстану»

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает заявление Мухтара Тлеуберди естественным для Казахстана с его многовекторной политикой. Российский политолог считает, что если бы Казахстан попытался обойти введённые против России санкции, то Запад неизбежно применил бы против него механизм вторичных санкций.

«Я думаю, что между Россией и Казахстаном сохранятся прежние направления взаимодействия. Возможно, на некоторых направлениях сотрудничество активизируется, поскольку из него выпадут третьи страны. Однако посмотрите — мы ввели эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции. Но ведь это эмбарго коснулось и Казахстана, который тоже рассчитывал на наше зерно. Наши контрсанкции не должны бить по Казахстану. Вероятно, контрсанкции следовало сформулировать иначе: запретить вывоз зерна, кроме определённых объёмов для стран-членов Евразийского экономического союза», — считает Дмитрий Журавлев.

Взаимовыгодное экономическое партнёрство будет расти, полагает директор Аналитического российского общества политологов Андрей Серенко.

«Казахстан и Россия являются участниками таких интеграционных проектов, как Таможенный союз и Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), поэтому экономики двух стран тесно связаны между собой. И поэтому санкционные меры против российской экономики неизбежно будут сказываться и на казахстанской. В этом смысле заявление главы МИД Казахстана, безусловно, имеет важное значение, оно подчёркивает уровень надёжности в партнёрских отношениях, что, разумеется, Москва должна ценить.

Что же касается совместных проектов России и Казахстана в экономической сфере, то тут задают тон производства по сборке различной автомобильной и тракторной техники, есть успешное сотрудничество в области производства минеральных удобрений, комплектующих для РЖД, в производстве комбайнов, электровозов и тепловозов, есть эффективные совместные проекты в торговом сегменте. Сегодня довольно успешно реализуется Программа совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации, которая с казахской стороны была утверждена президентом Касым-Жомартом Токаевым около двух лет назад. Вообще, в Казахстане официально зарегистрировано более 10 тыс. совместных российско-казахстанских предприятий.

Сегодня, в период санкционного давления, важно сохранить и поддержать эти предприятия, а также в идеале создать условия для возникновения новых. Углубление экономической кооперации России и Казахстана стало бы лучшим ответом на новый внешний санкционный режим, создаваемый против России», — уверен политолог Андрей Серенко.

Директор Агентства этнонациональных стратегий профессор Александр Кобринский считает заявление министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди дальновидным и смелым. Профессор убеждён, что республики, входящие в ОДКБ и другие союзнические блоки с Россией, уже сталкиваются или столкнутся с серьёзным давлением, с требованием либо покинуть эти блоки, либо радикально сократить в них своё участие. Но если Казахстан останется верным союзническим обязательствам России, то в долгосрочной перспективе он от этого сильно выиграет.

«Наши государства могут реализовывать совместные проекты, и, в первую очередь, в сфере образования. А во-вторых, конечно, нужно строить дороги. Нам нужны великие стройки, совместные великие дела, совместные великие достижения во всех областях. От строительства совместных атомных электростанций и их обслуживания, до туристического бизнеса. Это обязательно нужно делать.

Казахстан должен совместно с российским бизнесом подумать на тему, как создать курортные зоны на том же Капшыгае, Болшахе, озере Зайсан. Это же жемчужины казахстанской земли! Не говоря уже о том, какие можно делать эко-туры в степях Казахстана. Особенно весной! Проектов может быть бесконечное множество. Нам надо больше интегрироваться. Тогда мы добьёмся очень многого. Только вместе мы едины. Повторю: можно сломать одну стрелу, но колчан со стрелами никогда не сломаешь. Сегодня мы — одинокие стрелы, которые пытаются переломать поодиночке. И чтобы этого не допустить, надо объединяться в колчан», — убеждён профессор Александр Кобринский.