Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 апреля 2022 года: Шмыгаль подбирает российское, Шольц зажимает танки, Китайская шпилька для НАТО

Следственный комитет России прищучит украинских ракетчиков, причастных к удару по вокзалу Краматорска Фото: REUTERS

Одесса-мачеха

Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» возле населенного пункта Красноселка, немного севернее Одессы, был уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников. По данным Минобороны, готовить там уж особо некого.

Киев забирает российское

Украина национализирует все российское имущество на своей территории. Так Киев, по мнению премьера Дениса Шмыгаля, компенсирует убытки от разрушений на фоне боевых действий. Рада и правительство ввели соответствующие изменения в законодательство. Процесс изъятия уже пошел. А еще Киев надеется на замороженные средства РФ в мире. Ага, кто-то на Банковой недавно вспоминал про «репарации и контрибуции».

Шольц танки бережет

Немецкий канцлер отложил решение о поставках современных боевых танков Киеву. Активные сторонниками таких поставок — вице-канцлер Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок. Они настаивали на отправке на Украину до сотни немецких боевых машин. Ну, а Шольц осторожничает, хочет выработать общую стратегию поставок такого рода вооружений. Как говорили в известном фильме: «торопиться не надо».

Украинская экономика летит в пропасть

Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил: падение экономики превысило 60%. Главная проблема украинской промышленности — нехватка рабочих рук. Страну покинули 5 млн человек. Непонятно, сколько вернется обратно. С начала спецоперации 86% украинского бизнеса прекратило или сократило свою работу. Половина участников опроса сообщили, что наибольший ущерб - от отсутствие заказов, из-за проблем с логистикой и из-за перебоев с поставками сырья.

Кто точил ножи

Украинские ветераны АТО до начала спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя. Это явствует из переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя». Телефон принадлежал одному из «ветеранов военных действий в Донбассе».

Китайцы все понимают

Кризис на Украине идет от дисбаланса системы евробезопасности. Таково мнение главы китайского МИДа Ван И. Он, общаясь с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, заявил, что «принцип неделимости безопасности» еще никто не отменял. По словам Ван И, нужно «воссоздать сбалансированный и эффективный механизм безопасности в Европе». Он указал, что «нельзя призывать к прекращению огня и боевых действий и одновременно непрерывно поставлять массу оружия».

Шахматисткам поставили мат

Шахматисток Анну и Марию Музычук исключат из Львовской областной федерации шахмат. Они отказались подписать призыв отстранить россиян и белорусов от турниров под эгидой FIDE. Мария — 15-я чемпионка мира по классическим шахматам. Анна — двукратная чемпионка мира среди женщин по блицу и победительница первенства мира по быстрым шахматам. Девушек поддержал их коллега, гроссмейстер Сергей Карякин, который знает их с детских лет.

Бьют по детсадам

ВСУ обстреляли администрацию и детсад города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Информация о пострадавших уточняется. Украинские военные только за утро обстреляли Ясиноватую дважды. ВСУ выпустили 33 снаряда из «Града» и 19 снарядов калибром 122 мм.

Краматорских убийц выследят

Следственный комитет России прищучит украинских ракетчиков, причастных к удару по вокзалу Краматорска . "Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. Следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сообщает телеграм-канал СКР.

Ле Пен против санкций

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что надо занимать сбалансированную позицию в ситуации вокруг Украины. Она полагает, что Парижу не нужно вводить против Москвы санкции, которые вредят самой Франции. Ле Пен призвала к «здравомыслящей позиции», поскольку «все, что происходит на Украине, нельзя разделить на черное и белое».

Путин говорил с главами Таджикистана и Туркменистана

У президента России в пятницу было две беседы с коллегами— с Эмомали Рахмоном и Сердаром Бердымухамедовым. С таджикским лидером Путин обсудил взаимодействие по линии ОДКБ, СНГ и ШОС, реакции Киева Душанбе не слишком беспокоят. С не так давно избранным туркменским президентом глава России говорил о взаимодействии в рамках «каспийской пятерке» - Ашхабад несколько беспокоит безопасность транзита их газа на запад, в частности, через Украину. Ну, тут волноваться не надо.