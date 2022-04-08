Информационная война Запада против России была спланирована тщательнее, чем военные действия

Они банят за букву Z, за публикации реальных фактов Фото: Александр КОЦ

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Информационная война против России: технологии, реакция, результат».

Вел дискуссию директор центра политического анализа Павел Данилин.

КОГДА ПРИШЛА БЕДА

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал о том, какие цели и задачи преследуют развернувшие информационной войны против нашей страны:

- Информационная война, которая развернута против России, вообще-то, началась не вчера и даже не в 2014-м году — когда возникло ощущение, что она была развернута против нас в полной мере. Но неожиданно для инициаторов этой войны выяснилось, что само российское общество оказалось главным препятствием для дальнейшего госпереворота.

Кто формировал содержание и направленность информационных войн? И на Украине, и в ряде западных стран этот сегмент находится в юрисдикции структур, аффилированных с американским Минобороны. К 2014-му этот механизм был готов в полном объеме. И сработали все возможные доставщики той или иной информации, куда интегрировали всех участников глобального информационного пространства — и мы этот удар получили. Но тогда еще хватало определенного иммунитета. Когда нас «просто банили» и просто «отключали от сетей» у нас оставались возможности потреблять и распространять объективную информацию. Сегодня же ситуация другая. Даже краткий анализ говорит о том, что к информационной войне группа западных стран подготовились сильно качественнее и более внимательно, чем к войне физической, которую они ведут на территории Украины. А НАТО совершенно точно воюет с Россией на территории Украины. И они заинтересованы в затягивании этого процесса максимально. Эта армия, которая сформирована из подготовленных специалистов, заточенных на русский менталитет. Она влияет на многие процессы не только при обострении сегодня. У нас ни одних выборов не проходило за последние годы, куда б ни интегрировались специалисты с Украины для «раскачивания ситуации». Но нам удавалось с этим справляться. Но сегодня информвойна идет по всем направлениям, не только военному, но и экономическому, и политическому. И здесь сложновато противостоять в одиночку. Таких мощностей, таких информационных войск у нас просто нет. Имеющихся структур в разных ведомствах критически недостаточно.

Надо понимать, что информационная война против нас спланирована тщательнее, чем собственно военные действия. Ее главная цель - посеять недоверие к власти, к армии и привести к площадному перевороту и упразднению суверенного развития страны. Причем говорят об этом даже устами Байдена — мы вас отбросим далеко назад. Им надо деморализовать население и власть и разрушить ментальный образ государства, который каждый из нас несет в своей голове.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТАК

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов:

- Вопрос об эффективности информационной войны является, пожалуй, ключевым. 90% опрошенных видят активные проявления этой информационной войны. Оценка мотивирована. 61% говорят, что они видели сообщения о негативной роли наших войск на Украине.

Что касается эффективности. Те, кто видел эти материалы, заявляют, что эти материалы лживые. И только 10% склонны доверять такой информации.

Подобные результаты — могут фиксировать положительное отношение к государственным институтам. Высокий показатель доверия к Президенту. И показатель этот стабильно высокий.

Показатель положительного отношения к решению провести спецоперацию на Украине -74%.

Отношение к армии - один из самых высоких. 89% доверяют этому государственному институту.

62% заявляют о положительных отзывах со стороны окружающих относительно решений по Украине.

57 % заявляют, что чаще встречают положительную информацию о проводимой операции.

Негативные сигналы по этому поводу либо не воспринимаются, либо воспринимаются плохо.

Что касается информированности о действиях блока НАТО - многим об этих действиях известно, но усиливается негативное восприятие. Группа положительной оценки минимальна, 62% респондентов согласились с тем, что НАТО агрессивная структура.

Что касается отношения к США — 71 % россиян заявляют, что относятся, в основном, негативно.

ЛУЧШАЯ ОБОРОНА - НАПАДЕНИЕ

Политолог и депутат Олег Матвейчев рассказал о том как мы намерены дать отпор информационным атакам и что будем делать дальше:

- Стало известно, что в Трептов парке в Берлине осквернен памятник российскому солдату с девочкой на руках. Я пишу письмо канцлеру Шольцу, чтобы они не прикрывали преступников, иначе они солидаризируются с фашизмом. В одних соцсетях распространяли инструкции по поводу того, как можно убивать русских. 40 млн человек мигрировали в другие соцсети. Люди ушли в VK, в Telegram. Нам грозили, что если будут замедления в фейсбуке, то люди выйдут на улицы. Никто никуда не вышел. И сейчас очередь за Ютубом — где более ста деятелей заблокированы.

Они банят за букву Z, за публикации реальных фактов о биологическом оружии.

Когда из Мариупольского детдома вывезены полсотни детей в Польшу в сопровождении врачей трансплантологов - об этом нам тоже будет запрещено говорить? Это не просто информационная война - это активное противопоставление с законом о СМИ. Сейчас продолжатся блокировки и замедления - если известные сети несмотря на все предупреждения на сотрудничество так и не пойдут. Мы не позволим, чтобы на нашей территории не было бы поддержки действий государства.

Мы должны действовать активнее. У нашей армии должны быть информационные войска. За действующей армией должны следовать десятки, сотни телеоператоров, фотографов, радиоведущих.