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Политика8 апреля 2022 17:00

Информационная война Запада против России была спланирована тщательнее, чем военные действия

Эксперты обсудили, что мы можем противопоставить такой массированной атаке
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Они банят за букву Z, за публикации реальных фактов

Они банят за букву Z, за публикации реальных фактов

Фото: Александр КОЦ

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Информационная война против России: технологии, реакция, результат».

Вел дискуссию директор центра политического анализа Павел Данилин.

КОГДА ПРИШЛА БЕДА

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал о том, какие цели и задачи преследуют развернувшие информационной войны против нашей страны:

- Информационная война, которая развернута против России, вообще-то, началась не вчера и даже не в 2014-м году — когда возникло ощущение, что она была развернута против нас в полной мере. Но неожиданно для инициаторов этой войны выяснилось, что само российское общество оказалось главным препятствием для дальнейшего госпереворота.

Кто формировал содержание и направленность информационных войн? И на Украине, и в ряде западных стран этот сегмент находится в юрисдикции структур, аффилированных с американским Минобороны. К 2014-му этот механизм был готов в полном объеме. И сработали все возможные доставщики той или иной информации, куда интегрировали всех участников глобального информационного пространства — и мы этот удар получили. Но тогда еще хватало определенного иммунитета. Когда нас «просто банили» и просто «отключали от сетей» у нас оставались возможности потреблять и распространять объективную информацию. Сегодня же ситуация другая. Даже краткий анализ говорит о том, что к информационной войне группа западных стран подготовились сильно качественнее и более внимательно, чем к войне физической, которую они ведут на территории Украины. А НАТО совершенно точно воюет с Россией на территории Украины. И они заинтересованы в затягивании этого процесса максимально. Эта армия, которая сформирована из подготовленных специалистов, заточенных на русский менталитет. Она влияет на многие процессы не только при обострении сегодня. У нас ни одних выборов не проходило за последние годы, куда б ни интегрировались специалисты с Украины для «раскачивания ситуации». Но нам удавалось с этим справляться. Но сегодня информвойна идет по всем направлениям, не только военному, но и экономическому, и политическому. И здесь сложновато противостоять в одиночку. Таких мощностей, таких информационных войск у нас просто нет. Имеющихся структур в разных ведомствах критически недостаточно.

Надо понимать, что информационная война против нас спланирована тщательнее, чем собственно военные действия. Ее главная цель - посеять недоверие к власти, к армии и привести к площадному перевороту и упразднению суверенного развития страны. Причем говорят об этом даже устами Байдена — мы вас отбросим далеко назад. Им надо деморализовать население и власть и разрушить ментальный образ государства, который каждый из нас несет в своей голове.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТАК

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов:

- Вопрос об эффективности информационной войны является, пожалуй, ключевым. 90% опрошенных видят активные проявления этой информационной войны. Оценка мотивирована. 61% говорят, что они видели сообщения о негативной роли наших войск на Украине.

Что касается эффективности. Те, кто видел эти материалы, заявляют, что эти материалы лживые. И только 10% склонны доверять такой информации.

Подобные результаты — могут фиксировать положительное отношение к государственным институтам. Высокий показатель доверия к Президенту. И показатель этот стабильно высокий.

Показатель положительного отношения к решению провести спецоперацию на Украине -74%.

Отношение к армии - один из самых высоких. 89% доверяют этому государственному институту.

62% заявляют о положительных отзывах со стороны окружающих относительно решений по Украине.

57 % заявляют, что чаще встречают положительную информацию о проводимой операции.

Негативные сигналы по этому поводу либо не воспринимаются, либо воспринимаются плохо.

Что касается информированности о действиях блока НАТО - многим об этих действиях известно, но усиливается негативное восприятие. Группа положительной оценки минимальна, 62% респондентов согласились с тем, что НАТО агрессивная структура.

Что касается отношения к США — 71 % россиян заявляют, что относятся, в основном, негативно.

ЛУЧШАЯ ОБОРОНА - НАПАДЕНИЕ

Политолог и депутат Олег Матвейчев рассказал о том как мы намерены дать отпор информационным атакам и что будем делать дальше:

- Стало известно, что в Трептов парке в Берлине осквернен памятник российскому солдату с девочкой на руках. Я пишу письмо канцлеру Шольцу, чтобы они не прикрывали преступников, иначе они солидаризируются с фашизмом. В одних соцсетях распространяли инструкции по поводу того, как можно убивать русских. 40 млн человек мигрировали в другие соцсети. Люди ушли в VK, в Telegram. Нам грозили, что если будут замедления в фейсбуке, то люди выйдут на улицы. Никто никуда не вышел. И сейчас очередь за Ютубом — где более ста деятелей заблокированы.

Они банят за букву Z, за публикации реальных фактов о биологическом оружии.

Когда из Мариупольского детдома вывезены полсотни детей в Польшу в сопровождении врачей трансплантологов - об этом нам тоже будет запрещено говорить? Это не просто информационная война - это активное противопоставление с законом о СМИ. Сейчас продолжатся блокировки и замедления - если известные сети несмотря на все предупреждения на сотрудничество так и не пойдут. Мы не позволим, чтобы на нашей территории не было бы поддержки действий государства.

Мы должны действовать активнее. У нашей армии должны быть информационные войска. За действующей армией должны следовать десятки, сотни телеоператоров, фотографов, радиоведущих.

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