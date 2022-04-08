Обедневшая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы почти за миллиард рублей

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не так давно вернулась в Москву из Израиля, где отдыхала с сыном Платоном. Телеведущая не скрывает, что переживает непростые времена. Она обеднела на чужбине. Из-за тяжелой финансовой ситуации телеведущая просила денег у простых россиян. И вот теперь стало известно, что жена Константина Богомолова продала квартиру в центре Москвы почти за миллиард рублей.

Ксения Собчак на днях жаловалась на финансовые трудности. Она попросила о денежной поддержке. "На YouTube отключена монетизация. Спонсорство не работает. Значит схема «выпуск - заработок, который тратится на следующий выпуск», больше не существует", - жаловалась 40-летняя блондинка.

Собчак попросила народ помочь ей деньгами. "Если у вас есть желание поддержать нашу работу - вы можете купить наш мерч. У нас вышла коллекция с новыми принтами... А еще можно оформить подписку на донаты", - заявила телеведущая.

Сейчас же достоянием общественности стала информация о том, что жена Константина Богомолова продала квартиру в центре Москвы в элитном ЖК района Хамовники почти за один миллиард рублей. Речь может идти о квартире площадью более 100 кв. м.

Как передают iz.ru, к апартаментам в качестве бонуса прилагались места для авто. В 2019 году сообщалось, что недвижимость на этапе строительства обошлась Собчак в 300 млн рублей.

Дом, в котором находится квартира, имеет клубный формат. Окна выходят на набережную Москвы-реки и на комплекс "Москва-Сити", круглосуточная охрана имеется не только на территории строения, но и внутри.