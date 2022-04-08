Такой инфляции в этом веке еще не было: Какие продукты подорожали сильнее всего и почему

Урожай прошлого года был давно, до нового далеко, и даже в южных странах картошка-морковка еще не начали поспевать
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как сообщил в пятницу вечером Росстат, цены за март выросли на 7,61% - это максимум с января-1999, когда инфляция составила 8,38%.
Причин роста цен несколько.
1. Санкции
Многие товары сейчас очень сложно доставить в Россию: самолеты не летают, грузовики не ездят, морские перевозчики отказываются везти контейнеры в Россию. В итоге доставка становится длиннее и дороже, что отражается на цене товаров.
2. Ажиотаж
Как вы помните, в начале марта россияне бросились сметать с полок сахар, гречку, прокладки и все, что ни попадя. К концу месяца ажиотаж улегся. Но цены из-за всей этой паники поднялись.
3. Курс рубля
Сейчас, ближе к середине апреля, рубль серьезно укрепился. Доллар стоит 76 рублей, евро – 82. Но ровно месяц назад все было по-другому: доллар по 120 рублей, евро за 130. Из-за таких курсов цены на некоторые товары тогда взлетели моментально. А вот откатываются вниз они куда медленнее. Тут вам экономика, а не физика: законы инерции работают по-другому.
4. Не овощной март
Коварный месяц для овощей. Урожай прошлого года был давно, до нового далеко, и даже в южных странах картошка-морковка еще не начали поспевать. Поэтому именно в начале весны овощи стоят особенно дорого (подробнее см. «Только цифры»). Впрочем, некоторые овощи все же подешевели: цена на огурцы в марте даже упала на 17,4%. Потому что в теплицах на юге России начали собирать новый урожай огурцов.
Что будет дальше, предсказать сложно - особенно с учетом, скажем так, очень непростой геополитической обстановки. Ясно одно: цены продолжат расти. Но, возможно, более медленными темпами – по крайней мере, в это верят работники Центробанка.
- Годовая инфляция продолжит возрастать, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, - такой комментарий появился утром 8 апреля на сайте Центробанка, который из-за этого даже снизил ключевую ставку.
Что касается прогнозов по годовой инфляции, то они не меняются. Как и сразу после начала спецоперации, большинство экономистов все еще считают, что рост цен по итогам года составит 20-25 процентов.
Впрочем, некоторые овощи все же подешевели: цена на огурцы в марте даже упала на 17,4%
Фото: Олег УКЛАДОВ
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Что подорожало сильнее всего*...
…из продуктов
Лук репчатый + 50,1%
Сахар-песок + 44%
Капуста белокочанная + 39,8%
Бананы + 31,5%
Морковь + 29,5%
Помидоры + 27,4%
Свекла + 24,7%
Груши + 21,7%
Соль + 14,2%
Рис + 12,9%
…и непродовольственных товаров
Стиральная машина + 46,3%
Флеш-накопитель USB +36,8%
Монитор для настольного компьютера + 36,6%
Золотое обручальное кольцо + 36,4%
Двухкамерный холодильник + 35
Фотоаппарат + 33,7%
Легковой автомобиль – иномарка + 29,2%
Плита бытовая + 27,5%
Телефон стационарный + 27,4%
Миксер, блендер + 27,3%
И что подешевело
Огурцы – 17,4%
Газовое моторное топливо – 10%
Дизельное топливо - 0,5%
Бензин АИ-92 – 0,2%
Бензин АИ-92 – 0,2%
*По данным Росстата.