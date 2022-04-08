Такой инфляции в этом веке еще не было: Какие продукты подорожали сильнее всего и почему

Урожай прошлого года был давно, до нового далеко, и даже в южных странах картошка-морковка еще не начали поспевать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщил в пятницу вечером Росстат, цены за март выросли на 7,61% - это максимум с января-1999, когда инфляция составила 8,38%.

Причин роста цен несколько.

1. Санкции

Многие товары сейчас очень сложно доставить в Россию: самолеты не летают, грузовики не ездят, морские перевозчики отказываются везти контейнеры в Россию. В итоге доставка становится длиннее и дороже, что отражается на цене товаров.

2. Ажиотаж

Как вы помните, в начале марта россияне бросились сметать с полок сахар, гречку, прокладки и все, что ни попадя. К концу месяца ажиотаж улегся. Но цены из-за всей этой паники поднялись.

3. Курс рубля

Сейчас, ближе к середине апреля, рубль серьезно укрепился. Доллар стоит 76 рублей, евро – 82. Но ровно месяц назад все было по-другому: доллар по 120 рублей, евро за 130. Из-за таких курсов цены на некоторые товары тогда взлетели моментально. А вот откатываются вниз они куда медленнее. Тут вам экономика, а не физика: законы инерции работают по-другому.

4. Не овощной март

Коварный месяц для овощей. Урожай прошлого года был давно, до нового далеко, и даже в южных странах картошка-морковка еще не начали поспевать. Поэтому именно в начале весны овощи стоят особенно дорого (подробнее см. «Только цифры»). Впрочем, некоторые овощи все же подешевели: цена на огурцы в марте даже упала на 17,4%. Потому что в теплицах на юге России начали собирать новый урожай огурцов.

Что будет дальше, предсказать сложно - особенно с учетом, скажем так, очень непростой геополитической обстановки. Ясно одно: цены продолжат расти. Но, возможно, более медленными темпами – по крайней мере, в это верят работники Центробанка.

- Годовая инфляция продолжит возрастать, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, - такой комментарий появился утром 8 апреля на сайте Центробанка, который из-за этого даже снизил ключевую ставку.

Что касается прогнозов по годовой инфляции, то они не меняются. Как и сразу после начала спецоперации, большинство экономистов все еще считают, что рост цен по итогам года составит 20-25 процентов.

Впрочем, некоторые овощи все же подешевели: цена на огурцы в марте даже упала на 17,4% Фото: Олег УКЛАДОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что подорожало сильнее всего*...

…из продуктов

Лук репчатый + 50,1%

Сахар-песок + 44%

Капуста белокочанная + 39,8%

Бананы + 31,5%

Морковь + 29,5%

Помидоры + 27,4%

Свекла + 24,7%

Груши + 21,7%

Соль + 14,2%

Рис + 12,9%

…и непродовольственных товаров

Стиральная машина + 46,3%

Флеш-накопитель USB +36,8%

Монитор для настольного компьютера + 36,6%

Золотое обручальное кольцо + 36,4%

Двухкамерный холодильник + 35

Фотоаппарат + 33,7%

Легковой автомобиль – иномарка + 29,2%

Плита бытовая + 27,5%

Телефон стационарный + 27,4%

Миксер, блендер + 27,3%

И что подешевело

Огурцы – 17,4%

Газовое моторное топливо – 10%

Дизельное топливо - 0,5%

Бензин АИ-92 – 0,2%

Бензин АИ-92 – 0,2%

*По данным Росстата.