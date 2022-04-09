Военная спецоперация на Украине 9 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден на 98%. Завершающая фаза операции в городе обсуждалась на оперативном совещании с командирами всех задействованных подразделений, сообщил глава Чечни.

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (батальона "Айдар"), которые ведут обстрел населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Постоянный представитель России при отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что у России есть факты того, что Соединенные Штаты шантажировали другие страны с целью проголосовать за исключение РФ из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

В Минобороны РФ опровергли обвинения украинской стороны о совершенной якобы российскими войсками ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск Донецкой области.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российско-украинские переговоры идут непросто.

Вооруженные силы России ударами ракет уничтожили крупный склад с ракетно-артиллерийскими вооружениями войск Украины, который находился в районе населенного пункта Нимировское Одесской области.