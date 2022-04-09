Разведчики охотятся за украинскими корректировщиками ночью

Сержант Владислав Пенкин и Лейтенант Никита Югансон

Российские военнослужащие освоились на боевых. Реальные боевые условия - страшный и бескомпромиссный учитель. Он заставляет разгадывать коварные замыслы противника, уважать. А врага нельзя недооценивать: необходимо понимать, как он действует, какие задачи преследует, чего боится, какое оружие использует для достижения поставленных целей. Только когда получены ответы на все эти вопросы, профессиональный военный начинает думать на шаг вперед. И предвидеть каждый новый шаг украинского националиста.

ОТБИЛ ПОДГОТОВЛЕННУЮ АТАКУ РАДИКАЛОВ

Сержант Владислав Пенкин

«Командир отделения сержант Владислав Пенкин, действуя в составе колонны десантно-штурмовой бригады, находясь в головной походной заставе, обнаружил группу украинских националистов, готовивших нападение на российскую колонну вблизи одного из населенных пунктов. Мгновенно оценив ситуацию, Владислав принял единственное верное решение – навязать бой противнику. Умело маневрируя в ходе атаки, сержант Пенкин, огнем из башни боевой машины десанта уничтожил 3 стрелков, открывших стрельбу по машине и гранатометчика. Прикрывая загрузку личного состава в боевую машину, Владислав обнаружил разворачивающуюся позицию крупнокалиберного пулемета и сосредоточенным огнем уничтожил огневую точку противника. В результате выстрела из гранатомета боевая машина сержанта Пенкина получила повреждения и загорелась. Сержант Пенкин, несмотря на полученное ранение, оперативно организовал десантирование из боевой машины, после чего, продолжил вести бой с националистами. В результате смелости, отваги и профессионализму сержанта Владислава Пенкина, вооруженное формирование украинских радикалов, несмотря на ожесточенное сопротивление, было уничтожено, что позволило колонне бригады прибыть в заданный район своевременно и без потерь».

ВОСЕМЬ ЧАСОВ ДРАЛСЯ ЗА СЕЛО

Старший лейтенант Артем Фокин

«На подступах к одному из населенных пунктов, контролируемого украинскими националистами, командир мотострелковой роты старший лейтенант Артем Фокин обнаружил оборудованные позиции боевиков. Мгновенно оценив ситуацию, Артем принял решение на атаку противника сходу. Националисты, не ожидая внезапного нападения, понесли существенные потери в живой силе и были вынуждены оставить свои позиции и отступить в сторону населенного пункта. Освобождая населенный пункт от радикально настроенных боевиков, рота под командованием Артема Фокина в течение 8 часов вела ожесточенные бои с отчаянно сопротивляющимися националистами. В результате боестолкновения населенный пункт был полностью освобожден от вооруженных формирований противника. В ходе дальнейшего продвижения вглубь обороны противника, ротой под командованием Артема Фокина было освобождено от украинских радикалов еще 4 населенных пункта. Всего с начала специальной военной операции ротой старшего лейтенанта Артема Фокина было уничтожено до 15 единиц бронированной техники, до 7 танков и более 100 националистов».

Старший лейтенант Артем Фокин

НОЧНЫЕ ОХОТНИКИ ЗА ДИВЕРСАНТАМИ

Лейтенант Никита Югансон

«В ходе выполнения специальных задач взвод под командованием лейтенанта Никиты Югансона ночью организовала засаду на дороге между двумя соседними населенными пунктами, подконтрольными украинским националистам. В результате грамотно спланированной засаде российскими военнослужащими был задержан автомобиль с корректировщиками артиллерийского огня из числа украинских националистов. В ходе досмотра у задержанных были изъяты сотовые телефоны с программами для корректировки, а сами пленные переданы в вышестоящий штаб. Спустя несколько дней в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой лейтенанта Югансона была вскрыта подготовленная огневая позиция для развертывания минометной батареи.

Никита принял решение замаскировать группу и вести наблюдение. При развертывании батареи противником российские военнослужащие передали точные координаты позиций для огневого поражения. Благодаря высокому уровню тактической выучки лейтенанта Никиты Югансона и умелым действиям группы артиллерийское подразделение украинских националистов было уничтожено, не произведя ни одного выстрела по позициям российских батальонно-тактических групп».

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