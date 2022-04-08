Стало известно, как New York Times подделала снимки с десятками убитых из Бучи

Украинская сторона, а вместе с ней и иностранные журналисты уверяют нас, что тела лежали на улице, то есть на открытом воздухе с 11 марта Фото: REUTERS

ФЕЙК: Тела убитых жителей Бучи лежали на улицах с 11 марта.

Якобы это данные компании MAXAR, которая занимается спутниковой съемкой.

НА САМОМ ДЕЛЕ: К фотографиям, которые предъявляют американцы, очень много вопросов. Давайте разбираться.

1. Все мартовские снимки со спутников MAXAR, которые есть в открытом доступе «весят» 50 Мб. Это крайне мало для того, чтобы рассмотреть на них хоть что-то. Изображения такого объема имеют крайне низкое качество. Более-менее нормальная детализация возможна от 100-110 Мб.

2. Может ли эта компания делать более качественные фотографии? Может! Для сравнения снимок ровно этого же места от 28 февраля (где тел, само собой, нет) «весит» 117 Мб.

3. Судя по картинке, с фотографией именно такого качества работали и в New York Times, который и разгоняет свое «расследование». Но, что интересно, в каталоге MAXAR вообще нет снимка именно от 19 марта, на которое и ссылаются журналисты. Его просто не существует.

Еще занимательный факт: никто ни из России, ни из Белоруссии заполучить эти снимки не может. Причем, не только у самой компании MAXAR, но даже у ее партнеров. Это просто запрещено. Например, об этом пишет на своем сайте компания ESRI CIS: «Мы заблокировали возможность приобретать продукты и услуги пользователям из России и Беларуси», - говорится в сообщении.

А те контрагенты MAXAR, у кого все-таки эти снимки заполучить можно, продают их только в низком качестве, при котором непонятно вообще ничего. Что интересно - это касается только мартовских фотографий, любой другой месяц - без проблем в хорошем качестве.

Судя по всему, все мартовские изображения были заменены, а их качество было специально занижено - так очень сложно разобраться, что одно и то же фото выдается за разные дни (там всего лишь меняли цветовую температуру и композицию).

Отдельно стоит отметить, что до вброса New York Times никаких ограничений на приобретение спутниковых снимков не было. Так что мы делаем вывод, что те самые фотографии сделаны именно 31 марта (когда российских войск в Буче не было), а дата в исходной публикации специально подделана.

Стоит рассмотреть еще и «земные» фотографии с места трагедии. Украинская сторона, а вместе с ней и иностранные журналисты уверяют нас, что тела лежали на улице, то есть на открытом воздухе с 11 марта (первый снимок со спутника на сайте показывает точно такие же трупы, как и такие же снимки 19 марта и 31 марта). Только на них нет ни намека на разложение.

На них нет даже обычной грязи - с 11 марта (когда тела впервые «заметил спутник») по 3 апреля (когда первые сообщения об этом появились в прессе), прошло три недели. ТРИ НЕДЕЛИ! За это время в Буче почти всегда светило солнце, дважды шли дожди, а температура днем поднималась до +16 градусов. Эти тела забальзамированы? Почему у них даже не испачкалась одежда?

Что происходит с телом за 3 недели, выяснили наши коллеги из телеграм-канала «Война с фейками». Они побеседовали с директором Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава Игорем Макаровым. Он заявил:

- На 2-3 сутки появляется на поверхности кожных покровов так называемая «трупная зелень».

- На 3-4 сутки появляется так называемая «гнилостная венозная сеть»

- К концу первой - началу второй недели эта трупная зелень покрывает по сути все кожные покровы тела.

- Спустя примерно 1-2 недели, участки «зелени» могут перейти в коричневую и черную составляющую. То есть труп может даже почернеть.

- К концу второй недели появляются, так называемые, «гнилостные газы». Они увеличивают объем тела. Иногда очень сильно.

Судя по фотографиям и видео, которые распространяются из Бучи, смерть наступила несколько часов, может быть, сутки назад. На это указывают конкретные признаки - подсыхание кожи на отдельных участках. Но с 11 марта и до момента вывода российских войск (30 марта) тела ни улицах лежать никак не могли.

Скорее всего, те самые снимки New York Times были сделаны 31 марта, а дата в публикации подделана. Именно этим объясняется тишина в Пентагоне, Госдепе США и СБ ООН. Обычно эти структуры куда оперативнее реагируют.