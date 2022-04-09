Волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» обеспечили более 3 тысяч жителей Мариуполя продуктовыми наборами

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» ежедневно выезжают из посёлка Володарское в Мариуполь, чтобы обеспечить необходимыми продуктами людей, которым приходится жить в подвалах и домах без света и тепла, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Сегодня нам удалось доставить продукты жителям домов в районе Драматического театра и вблизи железнодорожного вокзала, около которого до сих пор идут боевые действия. Безусловно, продолжим эту работу и в последующие дни», — рассказал активист. По его словам, на следующей неделе число добровольцев увеличится до 200 человек. Часть из них будет работать в Мариуполе в гуманитарных центрах «Единой России».

Напомним, 28 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, отправилась на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных республик. В числе волонтеров медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Добровольцы работают в пунктах временного размещения беженцев в селе Безыменное и посёлке Володарское, а также доставляют людям гуманитарную помощь в Мариуполе. Также «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» развернули два полевых лагеря под Мариуполем для помощи беженцам.