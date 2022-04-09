Наталья Фриске впервые стала мамой

Наталья Фриске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сестра Жанны Фриске Наталья впервые стала мамой. Радостную новость сестра певицы сообщила в своем Telegram-канале. Молодая мама опубликовала снимок из роддома и рассказала поклонникам, что у нее родилась дочка. Девочка появилась на свет 8 апреля, ее вес — 4470 граммов, а рост — 58 сантиметров.

- Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище! – написала 35-летняя Наталья.

Новость о рождении малышки уже прокомментировал счастливый дед Владимир Фриске. По его словам, девочка очень напоминает Платона – сына его покойной дочери Жанны.

Молодая мама опубликовала снимок из роддома и рассказала поклонникам, что у нее родилась дочка. Фото: соцсети.

Путь Натальи Фриске к материнству был долгим. Она пыталась забеременеть много раз. С 2013 по 2019 годы сестра певицы была замужем за Сергеем Вшивковым. Супруги безрезультатно пытались зачать наследника. Но оказалось, что у них генетическая несовместимость.

- Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м. Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. Неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я «заработала» непроходимость труб. Вот такая история. Полгода себя подготавливала. В итоге пошла к врачу, которому доверяла. Она мягко, бережно, аккуратно ввела меня в протокол и, тьфу-тьфу, все получилось с первого раза. Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски, - рассказывала Наталья в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Воспитывать дочку Наталья собирается в одиночестве. Сестра звезды рассталась с отцом своего ребенка еще в начале беременности.

- Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни, - рассказывала Фриске.

При этом она не против того, чтобы ее ребенок общался со своим отцом. Наталья собирается дать девочке свою фамилию, а вот отчество в свидетельстве о рождении записать Александровна. Имя дочки Фриске пока не разглашает и только говорит, что не будет называть ее Жанной.

- Не Жанна ее назову. Как? Пока секрет, - заявила ранее Наталья в соцсетях.