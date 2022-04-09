Губернатор Техаса придумал, как справиться с ордами нелегалов

Штат собрал уже без малого 900 автобусов для доставки нелегалов в столицу страны Фото: REUTERS

Губернатор штата Техас нашел способ избавить вверенный ему регион от толп нелегальных мигрантов, которых после задержания на границе выпускают до суда. По словам губернатора, руководители местных общин «сыты по горло» огромным количеством незваных гостей.

План Грега Эбботта прост – он планирует отправлять нелегалов поближе к тем чиновникам, которые принимают решение об их размещении на территории США. То есть – в Вашингтон.

– Что может быть для них лучше места, чем ступени Капитолия Соединенных Штатов? Они увидят прекрасный Капитолий и станут ближе к людям, которые проводят политику, позволяющую людям нелегально пересекать границу, – сказал губернатор.

И уже перешел от слов к делу: в техасском ведомстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили – штат собрал уже без малого 900 автобусов для доставки нелегалов в столицу страны, и даже приступил к погрузке еды, которая понадобится мигрантом во время путешествия. А путь предстоит неблизкий – от Остина, столицы Техаса, до Вашингтона около 2.5 тысячи километров.

Правда, губернатор уточнил, что отправлять будут не всех нелегалов, а лишь тех, кто изъявит желание попутешествовать за казенный счет. В противном случае такие действия можно будет квалифицировать как похищение.

Кстати, происходящее с нелегальными мигрантами в Техасе сейчас – это цветочки. Ягодки начнутся, когда прекратит действовать так называемый Раздел 42 – ограничение на въезд мигрантов, введенное еще Трампом во время пандемии. Срок действия документа закончится 23 мая, и пограничники с ужасом сообщают, что количество мигрантов, ежедневно прибывающих на территорию США, может увеличиться до 18 тысяч, т.е. до полумиллиона страждущих ежемесячно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверка слуха: из-за санкций мигранты не приедут в Россию на сельхозработы и оставят нас без урожая

Президент Федерации мигрантов России заявил, что оттока иностранной рабочей силы из страны не наблюдается (подробнее)