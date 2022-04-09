Эрик Земмур обвинил США в срыве планов по объединению России и Европы

Эрик Земмур заявил, что Соединенные Штаты преднамеренно сорвали проект объединения Европы и России Фото: REUTERS

63-летний кандидат в президенты Франции, журналист и политик Эрик Земмур заявил, что Соединенные Штаты преднамеренно сорвали проект объединения Европы и России в конфедерацию, предложенный в свое время бывшим экс-президентом страны Франсуа Миттераном.

– После падения коммунизма Франсуа Миттеран (21-й президент Франции — Ред.) предложил европейскую конфедерацию, в которую вошла бы Россия. Американцы сорвали этот проект… Каждый раз США и некоторые европейские страны всегда отдавали предпочтение атлантическому альянсу, а не организации континента от Атлантики до Урала, как говорил Шарль де Голль, – заявил Земмур в беседе с журналистами Le Point.

По мнению политика, каждый раз попытки Европы наладить отношения с Россией наталкивались на яростное сопротивление со стороны властей США, действующих по принципу «Разделяй и властвуй».

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет в воскресенье, 10 апреля. Согласно опросам, фаворитом гонки считается действующий глава государства Эмманюэль Макрон. Ему буквально наступает на пятки лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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