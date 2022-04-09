Елизавета II впервые за время своего правления пропустит службу по случаю Чистого четверга

Елизавета II с сожалением вынуждена признать, что пропустит церковную службу Фото: REUTERS

Согласно сообщению Букингемского дворца, 95-летняя королева Великобритании Елизавета II с сожалением вынуждена признать, что пропустит церковную службу по случаю Чистого четверга. Это случится впервые за 70 лет правления монарха.

Известно, что на данный момент королева испытывает проблемы с передвижением, постоянно пользуется тростью и нередко инвалидной коляской.

В последний раз найти в себе силы и показаться на публике Елизавета II смогла в конце марта, посетив поминальную церемонию по своему мужу принцу Филиппу. Чтобы чрезмерно не утруждать пожилую королеву, перенесшую недавно коронавирус, длительность мероприятия было решено существенно сократить.

Вместо Елизаветы II на службе Чистого четверга будут присутствовать принц Чарльз и Камилла, а пройдет церемония в часовне св. Георгия, которая вновь открылась после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Это не первое мероприятие, на котором королева не будет присутствовать по состоянию здоровья. Так, в марте она уже пропустила службу по поводу Дня Содружества, несмотря на то, что в некоторых странах, входящих в Британское Содружество, эта дата отмечается как национальный праздник, а жители традиционно ждут ежегодного обращения британского монарха.

Чистый (Великий, Страстной) четверг – четвертый день Страстной недели, в который вспоминается Тайная Вечеря.

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