Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире9 апреля 2022 5:40

Бывший врач Белого дома заявил, что умственное здоровье Байдена – угроза нацбезопасности

Ронни Джексон уверен, что ухудшение когнитивных способностей президента США становится угрожающим
Юрий МАЙБОРОДА
Байдену необходимо пройти тест на остроту ума, чтобы доказать всему миру, что он действительно может не только принимать решения, но и осознавать их последствия

Байдену необходимо пройти тест на остроту ума, чтобы доказать всему миру, что он действительно может не только принимать решения, но и осознавать их последствия

Фото: REUTERS

По мнению военного врача и политика Ронни Джексона, который в свое время возглавлял медицинскую службу Белого дома сразу при двух президентах - Бараке Обаме и Дональде Трампе, - а ныне является конгрессменом, состояние здоровья лидера американской нации – Джо Байдена – внушает серьезные опасения.

Джексон убежден, что с когнитивными способностями действующего президента все настолько нехорошо, что это является угрозой национальной безопасности страны.

– Я не пытаюсь ставить диагноз, но думаю, что весь мир видит: у него есть некоторые проблемы. Он испытывает когнитивные трудности. Сейчас не самое подходящее время иметь главнокомандующего и главу государства, у которого именно такие [проблемы]. Я думаю, что-то происходит такое, что в данный момент может представлять проблему национальной безопасности, – приводит слова Джексона The Washington Times.

Конгрессмен настаивает, что Байдену необходимо пройти тест на остроту ума, чтобы доказать всему миру, что он действительно может не только принимать решения, но и осознавать их последствия. Особенно в столь непростое время.

Джексон отметил, что с того времени, как Байден был кандидатом в президенты США, его самочувствие не улучшилось, а оговорки о необходимости смены режима в России ил и о том, что американским солдатам придется встретиться с русскими на Украине, в существующих реалиях могут стать фатальными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Байден оказался без внимания из-за Обамы, прибывшего в Белый дом

Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с гостями, но его никто не ждал (подробнее)

Байден подписал закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией

Сообщается, что приостановка этого режима позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины (подробнее)

Интересное