Бывший врач Белого дома заявил, что умственное здоровье Байдена – угроза нацбезопасности

Байдену необходимо пройти тест на остроту ума, чтобы доказать всему миру, что он действительно может не только принимать решения, но и осознавать их последствия Фото: REUTERS

По мнению военного врача и политика Ронни Джексона, который в свое время возглавлял медицинскую службу Белого дома сразу при двух президентах - Бараке Обаме и Дональде Трампе, - а ныне является конгрессменом, состояние здоровья лидера американской нации – Джо Байдена – внушает серьезные опасения.

Джексон убежден, что с когнитивными способностями действующего президента все настолько нехорошо, что это является угрозой национальной безопасности страны.

– Я не пытаюсь ставить диагноз, но думаю, что весь мир видит: у него есть некоторые проблемы. Он испытывает когнитивные трудности. Сейчас не самое подходящее время иметь главнокомандующего и главу государства, у которого именно такие [проблемы]. Я думаю, что-то происходит такое, что в данный момент может представлять проблему национальной безопасности, – приводит слова Джексона The Washington Times.

Конгрессмен настаивает, что Байдену необходимо пройти тест на остроту ума, чтобы доказать всему миру, что он действительно может не только принимать решения, но и осознавать их последствия. Особенно в столь непростое время.

Джексон отметил, что с того времени, как Байден был кандидатом в президенты США, его самочувствие не улучшилось, а оговорки о необходимости смены режима в России ил и о том, что американским солдатам придется встретиться с русскими на Украине, в существующих реалиях могут стать фатальными.

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