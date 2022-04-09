На майские – в Турцию, на лето – в Крым и Сочи: как теперь зарабатывают большие звезды Баста, Лазарев, «Руки Вверх»

Сергей Лазарев часто совмещает концерты в турецких отелях с отдыхом. Удобно и экономно Фото: соцсети

Два года назад начались ограничения на проведения концертов и культурно-массовых мероприятий – пандемия изменила привычный ритм заработков звезд эстрады. Одни продолжали платить зарплаты своим коллективам, несмотря на временные сложности. Другие жаловались на переносы концертов – правда быстро замолчали, получив в ответ волну негодования от людей с доходами в миллионы раз меньше. И вот все ковидные ограничения сняты. Концерты в столице и регионах теперь идут практически ежедневно, хотя основной сезон традиционно начнется осенью. На майские и лето звезды улетят зарабатывать на курорты – в традиционный «летний чес».

На майские каникулы в очень дорогих отелях Турции для русских туристов поют: Баста, Сергей Лазарев, «Руки Вверх», Ханна, Тимати, Клава Кока и многие другие звезды. Летом – Дима Билан, Александр Ревва, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Егор Крид и также масса других звезд. Туристы, которые покупают туры в эти курортные отели посещают выступления звезд бесплатно, а гостям из других гостиниц придется купить билет. Звезду привозят на морские гастроли в бизнес-классе самолета, артист получает лучшую виллу и вип-обслуживание: многие везут детей и семьи, чтобы провести после или до концерта недельку на море. Знаменитости, которые соглашаются пожить на курорте за счет принимающей стороны «не ломят цены». Учитывая, что в этом году цены на доступный зарубежный отдых взлетели – предложением позагорать в Турции привлекут даже больших звезд. Средний ценник за час пения здесь у узнаваемых звезд эстрады, репертуар которых публике знаком не понаслышке: чаще всего 1,5 – 2,5 млн. руб. Но есть и стабильно дорогие артисты: Баста, «Руки Вверх», Киркоров, Билан: от 3 – 4 млн. руб. Дорогих и востребованных мало. Чаще зовут тех, чей гонорар не выше 1 — 1,5 млн. руб.

Сергей Жуков и «Руки Вверх!» — самая востребованная группа на частных мероприятиях, на курортах и на концертах. Летом у Жукова стадионный тур — ожидаются аншлаги Фото: Личный Архив

Самый популярный гость летом на всех курортах и частных мероприятиях нашей страны – Григорий Лепс, его ценник начинается от 5 – 6 млн. руб. за концерт. Стоит отметить, что Лепс умеет не только зарабатывать. Этот артист участвует не только в коммерческих мероприятиях. Но и заниматься благотворительностью – постоянно помогает финансово больным детям. А в конце марта Григорий Лепс выступил в ростовском госпитале перед раненными в ходе спецоперации военнослужащими.

На курортах Крыма и Краснодарского края традиционно будет не протолкнуться от звезд – люди тратят деньги на развлечения в отпуске охотнее. К примеру, только в Ялте уже подтверждены – Пелагея, Бутман, Пресняков, Агутин, Тимати, Крид, «Градусы», «Uma2rman» и другие звезды. Список концертов, спектаклей, юмористических шоу – будет обширным.

Также с мая начнется сезон свадеб – здесь спрос на больших артистов остался высоким только у очень богатых людей, а их немного. Остальные обеспеченные заказчики стали экономить на музыкальном сопровождении: теперь вместо трех-четырех звезд зовут на свадьбу одну – самую любимую и кавер-группу. А чаще просто – кавер-группу. Среди поющих звезд на свадьбах в топе: Любовь Успенская, Ирина Аллегрова, «Руки Вверх», Артур Пирожков, «Иванушки Интернешнл», Григорий Лепс. У них заказов хватает в любые времена: и в пандемию, и после нее. Звезд у нас много. А спрос на них на частные мероприятия невелик. Поэтому многим приходится идти на уступки: аппетиты теперь снижаются – иногда с 3 млн. до 1,5 млн. рублей.

Эксперты Виктор Устенко и Дмитрий Павлов говорят о снижении спроса на дорогих артистов на частных мероприятиях. Фото — агентство Аll Star Media

Комментарий экспертов

Виктор Устенко и Дмитрий Павлов (основатели коммуникационного агентства All Star Media):

«Многие заказчики, клиенты event-агентств и организаторы частных мероприятий уменьшили бюджеты. Они запрашивают артистов, гонорар которых в среднем до 1 500 000 рублей. У тех артистов, у которых гонорар чуть повыше - работы стало меньше. И сейчас тот, кто более лоялен и пластичен в данном вопросе, получает больше работы. У каждого артиста, коллектива свое видение. Кто-то в подобных ситуациях настаивает на той же цене, что и была - предпочитает работать таким образом. Если сравнивать с периодом до пандемии (два года назад) - в ценах ничего не поменялось. Но запрос стал низким. Очень много работы стало у кавер-бэндов. Если лет пять назад, на мероприятиях выступал один кавер-бэнд и три-четыре артиста (каждый за гонорар от $15000 и выше). То в последние полтора-два года на мероприятиях мы наблюдаем кавер-бэнд, который играет весь вечер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Фриске впервые стала мамой

Сестра Жанны Фриске собирается воспитывать своего ребенка без отца (подробнее)

Уехавшая из России Нюша показала свою роскошную квартиру в Дубае

Певица похвасталась новым жилищем (подробнее)