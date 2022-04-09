Что будет с Европой, если Россия перестанет поставлять ей газ

Понадобится 10-15 лет, чтобы встать на ноги. Например, в Германии, которая потребляет треть поставляемого по трубе российского газа, нет терминалов для приема СПГ Фото: REUTERS

«А не будут платить в рублях - отключим газ!» Примерно в этом ключе шли переговоры России и Евросоюза в последние недели марта. Сначала российская сторона «обрадовала» европейцев новостью, что голубое топливо теперь должно оплачиваться только в нашей валюте. Европейцы подумали и возразили, что в контрактах прописаны доллары и евро, ими, дескать, и будем платить...

В итоге - как вы, скорее всего, уже знаете - Владимир Путин подписал указ, по которому иностранцы будут оплачивать российский газ рублями.

- Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены, - предупредил Путин тех, кто не захочет платить рублями.

И пошло-поехало:

- Мы решили в рамках «Большой семерки», что не примем требования оплачивать газ в другой валюте, контракты надо соблюдать, - сказал Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

- Мы посмотрели договоры, там сказано, что оплата производится в евро, иногда в долларах. Я разговаривал с президентом России, сказал ему, что это так и останется, - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

- Европейские компании продолжат платить в евро или долларах, - присоединился премьер-министр Италии Марио Драги.

Но послание России было весьма понятным и недвусмысленным. Так что выбор у европейцев невелик. Но неужто они действительно способны обойтись без нашего газа? Давайте разбираться.

ДЕЛО ТРУБА

- В 2021 году мы поставили в европейские страны 155 млрд кубометров газа. Это 45% газового импорта всей Европы, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Но это цифры лишь за один год. Более глобальные подсчеты нам озвучил Павел Спайделл - финансовый аналитик, трейдер, владелец Телеграм-канала spydell_finance. По его подсчетам, Россия «закрывает» около 60% от всех поставок - до 200-215 млрд кубометров – по трубе и в СПГ (сжиженный природный газ). А в целом Европе необходимо 350-360 млрд кубометров в год. Газозависимость от России очевидна.

Но где же Европа берет остальное? После России основным поставщиком газа в страны ЕС является Норвегия. Но ее объемы в два раза ниже российских – около 30%. Затем Алжир - 10-15%, Ливия и Катар - по 5-10%.

Казалось бы, чем не альтернатива, если эти страны нарастят добычу? Да только вот и Ливия, и Катар сразу предупредили, что их газа на всю Европу не хватит. И поэтому рассчитывать на них не стоит. Запросы об увеличении поставок получил и Азербайджан. Но весь газ, которые добывает эта страна, расписан по контрактам с различными компаниями и азербайджанцы физически не способны увеличить добычу. Норвегии тоже нарастить объемы в нужных количествах не под силу - по крайней мере, в ближайшей перспективе.

СПАСЕТ ЛИ ЗАПАД СПГ

СПГ - сжиженный природный газ, который поставляется не по трубопроводу, а танкерами. Соответственно, он более мобильный, но и дефицитный. Потому как его гораздо меньше, чем газа, доставляемого по трубопроводу.

По статистике прошлого года, в мировую тройку лидеров по добыче СПГ входят Австралия, Катар и США. При этом Америка стала крупнейшим поставщиком СПГ в Европе в 2021 году (26% от всего объема такого газа). А в январе 2022 года США поставили более половины всего импорта СПГ в Европу за месяц.

Возможно ли, что тройка объединится и обеспечит Европу газом?

- А что делать всему остальному миру? – спрашивает меня в ответ Сергей Пикин. – Каждый кубометр СПГ расписан по контрактам. Весь объем пристроен. Юго-Восточная Азия, Индия, Латинская Америка, Европа... Для увеличения добычи газа нужна дополнительная инфраструктура, миллиарды долларов и лет десять в самой радужной перспективе.

Европа перестанет быть примером благополучной жизни

Павел Спайделл уверяет, что за два года США могут нарастить поставки СПГ на внешние рынки, но не более, чем на 25 млрд кубометров в год. Для Европы этого маловато будет.

Но тут еще вот какая проблема. Даже если все поставщики СПГ увеличат объемы, то Европа не сможет их принять. Сейчас европейские терминалы СПГ способны обрабатывать около 150-160 млрд кубометров в год. А для полноценной жизни, напомним, им нужно до 360 млрд кубометров.

- Чтобы заместить Россию, Европа должна удвоить мощности терминалов СПГ и сократить потребление газа на 10%, - подводит итог Павел Спайделл.

А РЕАЛЬНО ЛИ ВООБЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ?

- Реально, - сказал - как отрезал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. – Но тогда они поставят под угрозу энергоснабжение своих потребителей. И последствия будут катастрофическими.

Эксперт по энергетике Сергей Пикин перечисляет эти последствия. Сначала европейцы замерзнут, прекратится выработка электроэнергии, а следом встанет промышленность. Помимо этого, резко вырастут цены на все товары, коммуналку и бензин. Придется забыть о развлечениях. Словом, Европа перестанет быть примером благополучной жизни.

- Понадобится 10-15 лет, чтобы встать на ноги, - уверяет Пикин. - За это время нужно будет построить терминалы, провести трубы. Например, в Германии, которая потребляет треть поставляемого по трубе российского газа, нет терминалов для приема СПГ. Но самое главное, нужно, чтобы поставщики нарастили объем газа. Это тоже непросто. Но если все получится, то через пять лет зависимость от нашего газа будет меньше, допустим, на треть. Через 10 лет - еще меньше. А через 15 лет страны-покупатели станут полностью независимыми от нас.

- Но это можно сделать только через радикальное сокращение потребления газа и упор на СПГ, - добавляет Павел Спайделл.

КСТАТИ

Принуждение к рублю

Согласно указу президента, в рублях за российский газ теперь будут платить так называемые «недружественные страны». Их 48, включая весь Евросоюз, США и Японию. Остальные государства могут продолжать использовать доллары и евро либо другие валюты, удобные участникам расчетов.

Зачем Россия решила перейти на рубли? Тут можно стоить разные версии: от конспирологии до ура-патриотической. Приверженцы последней уверены, что теперь доллару каюк, а мировой валютой станет рубль (ну или юань, а наш «деревянный» утроится где-нибудь рядом с ним). Но посмотрим правде в глаза: обрушить американскую валюту эта мера не сможет. Сегодня 70% мировых сделок заключается в долларах.

В реальности все прозаичнее. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил «Комсомолке», что переход на рублевый расчет - мера вынужденная. Если мы продолжим получать за свой газ доллары и евро, то европейцы в любой момент могут их заморозить. Как те $300 млрд российских золотовалютных резервов, которые были заморожены после начала спецоперации на Украине.

А вот как будет теперь выглядеть схема расчетов.

1. Покупатели из «недружественных стран» открывают в российском «Газпромбанке» два специальных счета — валютный и рублевый.

2. На первый счет иностранцы переводят валюту, в которой платили до сих пор, согласно контрактам (это, как поясняют эксперты, важный момент - ранее принятые условия не нарушаются).

3. Банк сам конвертирует ее на Московской бирже в рубли и зачисляет на рублевый счет.

4. С рублевого счета идет оплата «Газпрому».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько газа из России получают страны Европы

Босния и Герцеговина 70-100%

Северная Македония 70-100%

Молдова 70-100%

Финляндия 70-100%

Латвия 70-100%

Сербия 70-100%

Эстония 70-100%

Болгария 70-100%

Словакия 60-70%

Хорватия 60-70%

Чехия 60-70%

Австрия 60-70%

Словения 40-50%

Венгрия 40-50%

Польша 40-50%

Литва 40-50%

Италия 40-50%

Германия 40-50%

Греция 40-50%

Франция 25%

Нидерланды 10%

Румыния 10%

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