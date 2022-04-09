Суд развел Петросяна и Степаненко и разделил пополам их богатства

Елена Степаненко и Евгений Петросян делили имущество с 2018-го года. Степаненко была недовольна разделом коллекции. Теперь Мосгорсуд поставил точку в споре Фото: Михаил ФРОЛОВ

76-летний Евгений Петросян и 69-летняя Елена Степаненко делили совместно нажитые богатства в суде с 2018-го. Тогда Хамовнический районный суд расторг брак супругов, и они принялись делить нажитое за 33 года брака. Народный артист и заслуженная артистка договориться и подписать мировое соглашение не сумели и не захотели. Решение районного суда по разделу имущества Елену Григорьевну не устроило, и она осенью прошлого года подала апелляцию в Мосгорсуд. 8 апреля 2022-го Мосгорсуд частично отменил судебное решение предыдущей инстанции, принял новое решение. На сайте Мосгорсуда обозначено основание решения суда – «неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела». Дело – «о разделе совместно нажитого имущества между супругами». Все постарались поделить пополам. Но теперь иначе перераспределили имущество между народным артистом и заслуженной артисткой. Заседание было закрытым и пока нюансы неизвестны.

Дочь Петросяна Викторина поддержала при разводе Степаненко и даже позвала ее жить к себе в США Фото: Личный архив

Рассказываем, что поделили. Вот список недвижимости, которую «распилили пополам» Петросян и Степаненко.

- Три квартиры в Сеченовском переулке. Метраж – 32, 92 и 138 кв м (около 100 млн. руб.)

- Квартира в Зачатьевском переулке. Метраж – 516 кв м (около 150 млн. руб.)

- Однокомнатная квартира в центре, в знаменитом Доме архитектора. (около 10 млн. руб.)

- Однокомнатная квартира в Большом Кондратьевском переулке. (около 10 млн. руб.)

- Загородный дом в Одинцовском районе. Особняк площадью 380 кв м, участок 30 соток. (около 150 млн. руб.).

- Пять машиномест. (около 15 млн. руб.).

Но главные споры были вокруг коллекции – ее оценивали в 1 млрд. руб. Ее собрал Евгений Петросян преимущественно за годы брака: коллекция живописи 19 века, скульптуры, фарфора, редких книг. В коллекции Петросяна полно раритетов – картины Шишкина, Поленова, Матисса, Айвазовского, Боголюбова и множество других ценностей. Несмотря на то, что Евгений Ваганович был главным добытчиком в семье и именно он собирал коллекцию: нажитое совместно за годы брака делится по закону пополам. Если не было брачного договора – а его не было. Поэтому и шел такой долгий судебный спор. Степаненко (по слухам) была недовольна именно разделом коллекции, поэтому и подавала апелляцию. Теперь экспонаты поделили немного иначе.

Мосгорсуд вынес решение по иску Степаненко. Скриншот с сайта Мосгорсуда

Елену Степаненко поддерживала в судебных тяжбах дочь Евгения Петросяна – 52-летняя Викторина Петросян. Женщина живет в Америке, у нее двое взрослых детей. У Степаненко нет своих детей и она очень дружна с дочерью Петросяна от предыдущего брака. Дочь Петросяна звала Елену Григорьевну переехать к ней в США. Но Степаненко ответила отказом - привыкла и не хочет покидать родину. Петросян после развода создал новую семью, в которой у него подрастает сын. А Елена Степаненко замуж не вышла. Елена Григорьевна экс-мужа давно не осуждает: «То, что происходит - он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем - ради Бога…»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодая жена 76-летнего Петросяна показала редкое семейное фото с мужем в честь двухлетия сына

Татьяна Брухунова отметила 33-летие (подробнее)

Тайная жена помогла Петросяну отвоевать у Степаненко коллекцию шедевров живописи

Загадочная супруга юмориста, о которой он никогда не рассказывал, подарила артисту подлинники Айвазовского и Шагала (подробнее)