День Победы – как он стал от них далек: Европа переписывает историю

Ведь если "Путин = Сталин", то Зеленский = ? Правильно, Гитлер. Как и положено в истории, второй раз в виде фарса Фото: REUTERS

Произошло ровно то, что должно было произойти. Те, кого тяготил День Победы, наконец-то сбросили с себя остатки совести и явили свое настоящее мурло, замаскированное под лицо.

В Латвии запретили праздновать День Победы. Сейм Латвии объявил его днем траура по погибшим на Украине. Эдакий день памяти. Работа прошла с такой оперативность, что медлительным прибалтийцам позавидовали бы гораздо более экспансивные нации. Законопроект прошел утверждение всего за сутки после внесения.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в этом году городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая. В столице Литвы праздник Победы тоже будет вне закона. Обеспечение этого решения будет возложено на полицию.

Парламент Молдавии пока на сам День Победы напасть не осмелился. Зато в срочном порядке принял сразу два одиозных закона. Первый – о полном запрете трансляции новостей из России, под предлогом того, все информационные ресурсы "государства, признанного агрессором", распространяют только "ложную информацию" (а когда Зеленский и Арестович даже врут вразнобой и не согласовывая свою ложь друг с другом, наверное, в Кишиневе это посчитают двумя видами правды). А второй закон – еще круче: В Молдавии запрещено использовать "символы российской агрессии" в виде букв латинского алфавита, а также под полный запрет попали георгиевские ленты и советские фильмы о Великой Отечественной. Штраф от 245 до 490 долларов США грозит не только за ношение георгиевской ленты, а и даже за хранение в нижнем ящике письменного стола или прикроватной тумбочки.

В Нижней Саксонии в ФРГ региональный министр внутренних дел Борис Писториус подписал приказ о запрещении флагов СССР и георгиевских лент, используемых на "пророссийских акциях". Безусловно, в первую очередь речь идет именно о Дне Победы. Похоже, что немцы дождались того дня, когда они могут не стыдиться и не извиняться за нацизм и Гитлера, а начинать ими гордиться.

Пока через гордость за украинцев, которые зигуют при встрече с лозунгом "Слава Украине! – Героям слава!". Но скоро могут вернуться и к оригинальному немецкому варианту приветствия, с которого бандеровцы списали свое приветствие: "Heil Hitler — Sieg Heil!" (Слава Гитлеру — слава Победе!). Точно так же, как и современный слоган "Украина понад усе!" является всего лишь переложением нацистского лозунга, взятого из "Песни немцев", ставшей гимном Германии: " Deutschland über alles".

"Комсомолка" уже писала, как "украинские беженцы" изгадили Трептов-парк, разукрасив мемориал павшим советским воинам (в том числе, и украинцам) своими надписями на английском и немецком: "Кровь украинцев на русских руках", "За что?", "Путин = Сталин", "Смерть всем русским" и так далее. Проделав это совершенно безнаказанно.

Не сказать, что в немецком обществе это вызвало резкое осуждение. Косвенно все эти варварские акты вандализма способствуют тому, что немцы освобождаются от комплекса исторической вины. О чем, кстати, уже заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Подобно Гитлеру, "освободившему" немецкую армию перед походом на Советский Союз от "химеры совести", Шольц заявил, что спецоперация России на Украине освободила Германию от моральной ответственности за содеянное нацистами. Тоже освободил, прямо говоря, от совести. Но на свой лад.

Вот только не верится, что Европа настолько обукраинилась, если говорить о состоянии интеллекта. Настолько, что могут посчитать только первый шаг и не в состоянии осилить второй в этой логической цепочке.

Ведь если "Путин = Сталин", то Зеленский = ? Правильно, Гитлер. Как и положено в истории, второй раз в виде фарса. И вся Европа, демонизируя Путина, как ранее делала это со Сталиным, получается, тоже гитлеровские выкормыши.

И, как та же история доказала, не будет у них ни Sieg, ни Перемоги. Придется им еще не один день памяти устраивать. А у нас будет еще один День Победы. И вовсе не обязательно, что он придется тоже на 9 мая.