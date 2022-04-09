Минобороны: киевский режим в Ирпене занимается надругательством над телами мирных жителей

Сотрудники Службы безопасности Украины планируют привезти из морга в подвал одного из зданий на восточной окраине ИРПЕНИ тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей Фото: REUTERS

Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области, который российские военные оставили более недели назад. Об этом заявил на брифинге СМИ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

- Сотрудники Службы безопасности Украины планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине ИРПЕНИ тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России». При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих, - пересказал страшный сценарий нового украинского провокационного ролика Конашенков.

Минобороны также стало известно, как данная циничная постановочная акция организована будет распространяться через прозападные СМИ.

Генерал-майор отметил, что спецоперация на Украине идет по плану. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.

В Полтавской области на военном аэродроме Миргород ликвидированы выявленные в ходе воздушной разведки истребитель

МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.

Сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белобока, Красногоровка и Крутая Балка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках социально-культурной акции "Лучшим воинам Мира", организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил России, с участниками специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик в подмосковном филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского встретилась певица и актриса Виктория Дайнеко.

- Спасибо вам большое за вашу отвагу, ваш труд. Просто спою для вас песни, которые поднимут настроение, - обратившись со сцены к военнослужащим и врачам подчеркнула певица.

Творческую эстафету актриса приняла у народного артиста России Александра Розенбаума, заслуженного артиста РФ Юрия Гальцева, актера театра и кино Андрея Зиброва, выступивших в четверг, 7 апреля в Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в Санкт-Петербурге.

СПРАВКА "КП"

Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

БОЕВАЯ СВОДКА

Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины.

Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

127 - самолетов.

98 - вертолетов.

425 - беспилотных летательных аппаратов.

2031 - танк и другие боевые бронированные машины.

228 - установок реактивных систем залпового огня.

880 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1932 - единицы специальной военной автомобильной техники.