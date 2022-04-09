Центробанк разрешил выдачу наличных евро и отменил комиссию за покупку валюты на бирже. Что это значит

Теперь можно получить в банках наличкой не только доллары, но и евро Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Банк России озвучил две новости. И обе неплохие. Во-первых, меняется временный порядок операций с наличной валютой. Теперь можно получить в банках наличкой не только доллары, но и евро. Во-вторых, ЦБ отменил комиссию в 12 процентов, которая мешала разумным покупателям приобретать валюту на бирже. Впрочем, обо всем по порядку.

ВАЛЮТНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

По информации Центробанка, с 11 апреля, владельцы валютных счетов и вкладов могут получить наличными не только доллары, но и евро. Напомним, что ранее можно было снимать только американскую валюту в ограниченном объеме – до 10 тысяч. Правда, в новых правилах есть несколько ограничений.

Первое. Счета или вклады должны быть открыть до 9 марта 2022 года.

Второе. Вы еще не выбрали положенный лимит.

- Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября, - сообщает Банк России. - Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Третье. Конвертация при необходимости проводится по курсу банка.

А с 18 апреля 2022 года Центробанк разрешает банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.

ДОЛОЙ КОМИССИЮ

Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая еще 4 марта была установлена на уровне 12%. Ее ввели как одно из ограничений для повышения спроса на валюту. Государство необходимо было стабилизировать резкое падения рубля на фоне санкций.

Сейчас, когда курс доллара вернулся к показателям середины февраля, пришла пора уравновешивать спрос и предложение. Поэтому отмена комиссии – логичный ход.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПОСЛАБЛЕНИЯ?

Самый очевидный ответ – для стабилизации курса доллара. По оценкам экспертов, его падение не соответствовало реальной рыночной ситуации. Плюс правительству России это тоже было не выгодно. Кроме того, за последний месяц на бирже из-за сильно ограниченного спроса накопилась приличная валютная кубышка и ее нужно продать. Но чем ниже курс доллара и евро, тем меньше рублей мы получим в бюджет.

- Можно хоть 60 копеек за доллар поставить, но какой в этом смысл? Чем дороже доллар, тем выгоднее, - объяснял финансовый аналитик Сергей Пикин. - Ведь правительство все свои обязательства исполняет в рублях: пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетников и т. д.

Соответственно, по словам финэксперта Пикина, комплексные меры - снижение ключевой ставки с 20 до 17%, отмена комиссии и увеличение количества покупателей должны стабилизировать ситуацию и приблизить ее к рыночной.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

- По моему мнению, мы уже в понедельник, 11 апреля, увидим доллар на более высоких уровнях – 78-79, - считает профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган. - Это было бы логично. Впрочем, многое сейчас зависит от геополитических событий, которые могут произойти в самое ближайшее время. И которые мы не в состоянии прогнозировать.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?

По оценке Евгения Когана, Центробанк может сделать послабления для инвесторов из «дружественных» стран по продаже их ценных бумаг.

- Возможно, достаточно скоро поднимут разрешенный потолок с $10 тысяч до $15 - 20 тысяч, - предполагает эксперт. - Впрочем, если будет введено эмбарго на покупку российских товаров и ресурсов, конечно, ситуация изменится кардинально. Пока исходим из того, что есть.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН?

- Возможность хоть в безналичном виде купить валюту по отличному старому курсу для целей сбережения, - говорит эксперт Сергей Пикин и прогнозирует: - Скорее всего Центробанк и дальше будет смягчать финансовые ограничения. С высокими ценами на сырье валюты приходит много, а вот импорт упал в два раза. При нормализации ситуации хочется верить, что и импортеры, покупающую валюту по старому курсу, вернут ценники на импортные товары хотя бы близко к старым значениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центробанк РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой

Регулятор возобновляет возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля (подробнее)

Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 20% до 17%: Что теперь будет с ценами, кредитами и вкладами

В ЦБ решили, что инфляцию удалось взять под контроль (подробнее)