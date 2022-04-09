Молдавия не усвоила "украинский урок"

Майя Санду никогда не скрывала ни своего почитания нацистского прихвостня диктатора Румынии Антонеску, ни прорумынской ориентации Фото: REUTERS

Чуть более месяца назад, 3-го марта Кишинев подал заявку на вступление Молдавии в Европейский союз. За этот месяц многое, вообще, в Молдавии произошло такого, что позволяет достаточно быстро перенести эту республику из перечня нейтральных государств в список недружественных стран.

Буквально на днях парламент республики принял законы о фактическом введении цензуры – запрете трансляций российских новостных телеканалов, потому что вся информация там – "дезинформация страны-агрессора". Вторым законом запрещено не только носит, но и хранить георгиевские ленты. Что теперь делать семьям, чьи родственники были награждены тем же орденом Славы?

Кроме того, Кишинев заблокировал поставки сырья на Молдавский металлургический завод (он хоть так и называется, но находится в Рыбнице, втором по величине городе Приднестровской Молдавской Республики). Перекрывается экспорт из Приднестровья. Все это позволяет совершенно точно диагностировать разворот властей республики в сторону Евросоюза и НАТО. И подача заявки лишь подтверждает курс правительства при президенте Майи Санду, никогда не скрывавшей ни своего почитания нацистского прихвостня диктатора Румынии Антонеску, ни прорумынской ориентации.

Впрочем, было бы удивительно, если бы дело обстояло иначе для гражданки Румынии, коей Санду давно является. Не удивляет в свете этого и факт голосования Кишинева за исключение России из Совета по правам человека при ООН. В данном тренде и введение санкций против России станет следующим шагом Молдавии, тем более, что после невыполнения условий заключенного газового контракта из Кишинева все чаще и громче звучат голоса о "недружественном" поведении "Газпрома". Обнаглели, мол, эти русские, требуют деньги за газ и обещанный аудит провести по задолженности. Кстати говоря, на территории Кишинева вербуют и наемников из числа местных жителей для участия на стороне Украины в боевых действиях против России.

Нет, принципиально ничего нового не происходит. Молдавия и раньше откровенно заигрывала с НАТО и стремилась в ЕС. Ее армия регулярно проводила военные участия с войсками стран-членов НАТО, реформировалась по НАТОвским стандартам, активно получала вооружения от стран альянса на миллионы долларов. А заверения в приверженности мирному урегулированию конфликта с Приднестровьем носили характер дежурных, ни к чему не обязывающих заклинаний.

В реальности же вместе с Украиной согласованно проводился курс на экономическое удушение ПМР, осуществлялись совместные планы по блокаде Приднестровья, чтобы заставить Тирасполь капитулировать перед Кишиневом. И последняя акция по подаче заявки на членство в ЕС выглядит совершенно циничной попыткой воспользоваться спецоперацией России на Украине в своих целях. Решение было принято без консультаций с ПМР и автономной Гагаузией, которая теперь, кстати, по итогам своего референдума имеет полное право заявить по выходе из состава Молдавии. Ни один из переговорных форматов, включая "5 + 2" (по урегулированию конфликта с ПМР) не был задействован. Кстати, премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что сам Кишинев не готов к такому шагу: "Республика Молдова подала 3 марта заявку на членство в Европейском Союзе с пониманием того, что страна не готова к интеграции, но готова в качестве страны-кандидата провести необходимые реформы для ускорения европейского пути нашей страны". Гаврилица понимает, что Молдову и не ждут в ЕС, там сейчас своих проблем выше крыши, но "положение обязывает", даже если под угрозу ставится территориальная целостность самой Республики Молдова.

Вот только в Кишиневе почему-то игнорирует тот факт, что признание Россией ДНР и ЛНР независимыми государствами, в том числе, и с целью защиты соотечественников, а также проводимая спецоперация на Украине, свидетельствует о том, что политика Москвы, в которой ранее доминировало задабривание лимитрофных государственных образований, сменилась. И малейшая попытка посягнуть на права приднестровцев, среди которых очень много граждан России, может получить более жесткий ответ. Если же это дополнить газом по рыночным ценам, запретом Москвы на импорт продукции Молдавии в Россию и осложнениями для молдавских гастарбайтеров, то руководство Молдавии не спасет не только Румыния, но и весь ЕС вместе с США. "Украинский урок" Кишинев пока не усвоил, но время и шансы еще есть.

Россия не случайно соблюдает все пункты подписанных ею соглашений и договоров вплоть до последней запятой. Москва надеется, что Кишинев и Тирасполь все же сядут за стол переговоров, чтобы подписать договор о мире и сотрудничестве между республиками. И что эти соглашения станут основаны на компромиссе, который примут не только политическое руководство обеих сторон, но и население. Спецоперация России на Украине должна быть использована Кишиневом не для того, чтобы попытаться "урвать, перемочь или сбежать", а для настоящего разрешения конфликта, вероятно, основанного на добровольном конфедеративном объединении. Теми более, что за прошедшие годы Кишинев в реальности не сделал для построения общего государства ничего, и обе стороны конфликта лишь еще более отдалились друг от друга.