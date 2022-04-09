Зеленский возмущен тем, что в Европе от него попросили доказательства

Пока Зеленский исполняет написанную там для него партитуру, ему будут верить, что бы он ни нес Фото: REUTERS

- А нас-то за що? – совершенно искренне недоумевал Зеленский, давая интервью газете "Бильд". Речь в беседе зашла о посещении целой делегацией политиков из Евросоюза Бучи, где Киев разыграл постановку под названием "военные преступления российских военных". Среди "экскурсантов" были глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, премьер Словакии и прочие политики. Единственное, кого "забыли" захватить эти политические деятели, так это специалистов судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомов, следователей и прочих экспертов, которые могли бы провести расследование.

Вся "комиссия" трогательно постояла под заботливо и спешно возведенным навесиком перед телами жертв, запакованными в черные мешки, как бы проникаясь ужасом. Там и Зеленский тоже стоял, специально состроив печальную физиономию, при этом, в перерывах между дублями съемки радостно скалясь, на чем его и подловили. "Комиссию из Европы" сопровождали буквально орды западных журналистов, которые разве что не залезали на тела, стараясь найти оригинальный ракурс для съемки.

Конечно, это совсем не по-человечески, что покойников вытащили на улицу и разложили перед "европейской инспекцией". Мало того, что степень разложения тел явно не соответствовала заявленным украинской стороной датам убийств этих людей, но вот это спокойное стояние перед трупами (если в мешках были именно они) даже без носовых платочков и зажатых от неминуемых в таком случае запахов носов могло бы стать одним из доказательств поклепа на российских военных. Конечно, в том случае, если бы это кого-то заинтересовало.

Но, похоже, кого-то из руководителей европейских стран эти нестыковки все же заинтересовали. О чем и проговорился сам Зеленский в интервью немецкой газете "Бильд".

- Покажите нам доказательства того, что это не постановка, - обратился к президенту Украины один ведущих, по признанию самого Зеленского, европейских политиков. И, хоть и не назвал конкретное имя, но подтвердил, что это был глава правительства одной из стран – членов ЕС. Примечательно, что сам Зеленский назвал это предложение "наипоганейшей вещью, которую он слышал за последние дни".

Но это, для господина Зеленского еще не наипоганейшая, то есть не самая плохая новость. Наихудшая ждет его в будущем, когда придется отвечать не только за провокацию в Буче, но и за обстрел Донецка "градами" и "Точкой-У", и за прилет в эту пятницы украинской "Точки-У" в Краматорск, где нет никаких российских военных. В Офисе президента Украины (ОПУ) даже врать не научились складно и согласованно. Советник главы ОПУ Алексей Арестович, ставший фактически спикером этого органа, заявил, что в Краматорск прилетел российский "Искандер", а сам Зеленский проболтался про "Точку У". В Краматорск действительно прилетела "точка У", что доказывают характерные отличия этой ракеты. Но вот незадача – в ВС России эти ракеты уже сняты с вооружений и не используются. Арестович про это знал, поэтому соврал про "Искандер", а Зеленскому этого не сообщили, и он нес пургу про "русскую Точку-У".

Но, безусловно, в этой ситуации симптоматично то обстоятельство, что господина нынешнего президента Украины настолько выбивает и озадачивает сам факт, что ему кто-то может задавать неудобные вопросы, требовать доказательств. В его смысловых галлюцинациях все должны и просто обязаны воспринимать на веру любое его слово, все, что ни нафантазирует больное воображение руководства Украины в своих воспаленных мозгах.

- А с нас-то за що какие доказательства вам треба? – удивляется Зеленский.

Просто потому, что у него их нет. Ровным счетом никаких. Да и не нужны они Западу сейчас. И Зеленский удивлен, потому что с ним об этом не договаривались. Пока Зеленский исполняет написанную там для него партитуру, ему будут верить, что бы он ни нес. Пока он не станет бесполезен или даже опасен.

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