Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека

Дженнифер Лопес объявила о помолвке с Беном Аффлеком. Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес объявила о помолвке с Беном Аффлеком. На своем сайте On The JLo певица опубликовала видеоролик, в котором показала кольцо с большим бриллиантом изумрудного цвета. Джей Ло расплакалась от счастья и подтвердила, что слухи об их с Беном помолвке – правда.

- Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком - редкая возможность. И мы не принимаем это как должное, - рассказала Дженнифер.

На своем сайте Джей Ло опубликовала видеоролик, в котором подтвердила слухи о помолвке с Аффлеком... Фото: кадр видео.

...и показала кольцо, которое Бен подарил ей на помолвку. Фото: кадр видео.

Несколько дней назад папарацци сфотографировали Лопес во время прогулки с дочкой Эммой. Фотографы заметили на пальце у артистки кольцо с большим бриллиантом. Именно тогда и поползли слухи о том, что Дженнифер и Бен снова обручились.

Пара уже была помолвлена 20 лет назад. Их роман разгорелся в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». А уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Поклонники буквально млели от их пары, а таблоиды прозвали актеров «Беннифер». Но их свадьба так и не состоялась. В январе 2004 Лопес и Аффлек объявили о расставании. В числе причин разрыва они позже называли слишком плотные рабочие графии и чересчур пристальное внимание СМИ и фанатов.

Бен и Джен возобновили отношения в 2021 году. По слухам, Лопес и Аффлек начали активно общаться весной прошлого года, когда Дженнифер еще встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек тогда как раз расстался со своей возлюбленной – «девушкой» Джеймса Бонда Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения с Лопес принадлежала Аффлеку. Летом 2021 года Бен и Джен впервые вышли в свет как пара: они появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Бен и Джен возобновили отношения в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью, которое Лопес пару месяцев назад дала журналу «People», певица призналась, что они с Беном стараются не форсировать события и не выставляют свои чувства напоказ, потому что оба сильно обожглись в прошлом из-за слишком пристального внимания СМИ.

- Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это всё учитывать, - рассказывала Лопес.

Тем не менее, певица ни минуты не жалеет, что дала своей любви второй шанс.

- Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс, - признавалась Джей Ло.

49-летний Бен Аффлек почти 10 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. Суд официально развел их в ноябре 2018 года. Причиной крушения брака стали измены Бена, его тяга к спиртному и игромания. После развода экс-супруги продолжают совместно заботиться о своих троих детях: 16-летней Вайолет, 13-летней Серафине и 10-летнем Самуэле. Дети живут с мамой.

У 52-летней Дженнифер Лопес есть 14-летние близнецы Макс и Эмма, родившиеся в браке поп-дивы с певцом Марком Энтони. Супруги прожили вместе почти десять лет. Говорят, их отношения разрушил слишком тяжелый характер Марка: он ревновал Дженнифер и стремился во всем ее контролировать.