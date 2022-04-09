Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил России делают все, чтобы украинские ракеты, снаряды и мины больше не принесли зла

В освобожденныха от украинских националистов населенных пунктах продолжают греметь взрывы. Но от них мирные жители уже не страдают.

Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил России делают все, чтобы украинские ракеты, снаряды и мины больше не принесли зла.

Задача непростая, так как многие советские и иностранные боеприпасы не взорвались во время обстрелов, так как имеют истекший срок годности. Большинство нельзя просто взять и вывезти в безопасное место: они находятся во взведенном состоянии и не подлежат извлечению из земли.

Минобороны России продемонстрировало трудоемкий процесс разминирования населенного пункта в Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня ВСУ.

- По просьбе местных жителей саперы провели разминирование участков местности сельхозугодий и территории населенного пункта от неразорвавшихся боеприпасов оставшихся после обстрелов Вооруженных сил Украины. Среди неразорвавшихся боеприпасов были обнаружены также ракетные снаряды от реактивных систем залпового огня «Ураган», - прокомментировали видеокадры в Минобороны России.

Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России проводившие разминирование сообщили, что вошли «с местными жителями вошли во взаимодействие».

- Мирные граждане «обложили мешками место падение ракеты, чтобы не повредить жилые здания. Мы приехали, установили заряд и уничтожили ракету. Соответственно, здания, окна и крыши после подрыва боеприпаса остались целыми, - пояснили саперы алгоритм совместных действий.

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