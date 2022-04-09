Ксения Собчак сильно разнервничалась после известия об израильском гражданстве

Телеведущая на днях вернулась из Израиля. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что Ксения Собчак получила израильское гражданство, всполошило общественность. Телеведущая на днях вернулась из Израиля, где почти месяц провела с сыном Платоном. Знаменитость уверяла, что улетела в отпуск и обещала вернуться. Однако, получается, что блондинка готовила себе запасной аэродром.

Ксения Собчак, похоже, до глубины души возмущена тем, что ее израильское гражданство стало достоянием общественности. Опровергать факт получения второго гражданства телеведущая не стала. Однако записала весьма нервное видео, в котором зачем-то сообщила о том, что находится на Рублевке с сыном и собирается отобедать.

При этом Собчак неумело попыталась оправдаться: "Все пишут про израильское гражданство. Хотела рассказать, что нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Видите, тут у нас в Израиле лед, уточки и ресторан... Нахожусь, как минимум, у Стены Плача".

Зачем все это Ксения сообщила, совершенно непонятно. Ведь никто не говорит о том, что в настоящее время она находится в Израиле. Из своего затяжного отпуска блондинка успела вернуться, уладив на чужбине дела.

Жена режиссера Константина Богомолова также высказалась и по поводу продажи квартиры почти за миллиард рублей в центре Москвы. Опровергать факт сделки она не стала. Но зачем-то опять невпопад отметила: "Живу я уже за городом лет восемь. Место жительства не меняла. Пошла обедать с сыном".

Собственно, жизнь в Подмосковье никак не мешает продаже шикарных апартаментов в Хамовниках. Дом, в котором находится квартира, имеет клубный формат. Окна выходят на набережную Москвы-реки и на комплекс "Москва-Сити", круглосуточная охрана имеется не только на территории строения, но и внутри.