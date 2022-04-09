Вилла Зеленского в Италии не для украинских беженцев

В Италии президенту Украины принадлежит, как минимум, одна вилла в курортном городке. Фото: Кадр видео

Вы помните, как обрадовались украинские сегменты соцсетей, когда пришли известия про аресты домов российских олигархов в Европе? Я помню. Некоторые в угаре даже предположили, что в этих зданиях европейские власти поселят беженцев из Украины. А то, мол, сейчас они расквартированы в неподобающих условиях – в скромных квартирах, отелях среднего пошиба и даже в спортзалах и спорткомплексах.

Между тем, в той же Италии есть действительно достаточно много пустующих сейчас домов, в которую сами же хозяева могли поселить своих соотечественников. Например, уютная такая вилла в курортном итальянском городке Форте-дей-Марми. С открытым бассейном и большим ухоженным садом. Благо, как выяснили журналисты 5-tv.ru, ее хозяин – один из самых видных патриотов Украины. Если не самый главный на нынешний момент патриот. И зовут его Владимир Александрович Зеленский.

Да-да, не однофамилец, и не полный тезка, а самый что ни на есть действующий президент Украины.

Фото: Кадр видео

Как пояснил журналистам мэр городка Бруно Мурци, вилла действительно принадлежит Зеленскому, причем, владеет он ею через офшорную компанию, оформленную на Кипре.

По словам мэра, "Форте-дей-Марми — довольно крупное русское поселение. В целом, до пандемии в Италии проживало около 27 тысяч россиян на постоянной основе. Здесь, в Форте-дей-Марми, резидентами являются примерно 190 человек". И украинских беженцев сейчас в городке достаточно много – 43 человека, из которых 23 ребенка: "Все они размещены в местных волонтерских центрах, некоторых взяли к себе жители".

Русские, проживающие в коммуне, как особо отметил мэр, также оказывают помощь этим беженцам.

- Многие из них изъявили желание помочь украинским беженцам. Я особенно помню одну женщину, которая пришла на третий или четвертый день после начала спецоперации и предложила финансовую помощь, в первую очередь с открытием банковского счета, - поделился мэр с журналистами телеканала. Но Зеленских среди тех, кто предложил свою помощь, естественно, не было.

Фото: Кадр видео

Вилла Зеленского в настоящее время пустует, в ней никто не живет, окна плотно зашторены, там сейчас нет ни прислуги, ни гостей, только полицейские патрули обходят территорию, охраняя ее от незваных гостей.

Мог бы президент Украины помочь своим соотечественникам в тяжелый момент их жизни, причем, ему бы даже не потребовалось выпрашивать для этого деньги, чем он сейчас занимается в режиме нон-стоп, побираясь и выпрашивая кредиты для Украины по всему миру (понятно, что отдавать их будет не он, да и тот еще вопрос, будут ли отданы, а вот на откатах и комиссии можно очень хорошо заработать самому Зеленскому и его окружению). Мог бы просто позвонить в администрацию коммуны и попросить отдать ключи людям, которые придут за ними. Вот и итальянцы недоумевают, почему же это "синьор Зеленски" так не делает, в отличие от обычных итальянцев, пускающих украинцев в свои дома и квартиры.

С другой стороны, вполне может быть, что "синьору Зеленски" совсем не хочется проводить на своей вилле с открытым бассейном и большим хорошим садом внеплановый ремонт после беженцев. А сад так, вообще, растет не один год по новой. Уже во многих европейских странах все чаще жалуются на поведение украинских беженцев, причем, не только в общественным местах, в магазинах и на тех же парковках, но и в предоставленном им жилье, покидая которое они оставляют горы мусора, разрисованные свастиками и расцарапанные стены.

В отличие от изнеженных европейцев, Зеленский прекрасно отдает себе отчет в том, что представляют собой многие из его соотечественников, способных превратить в хлев любой дворец.

Фото: Кадр видео

Впрочем, он мог бы, конечно, продать свою зарубежную недвижимость и направить эти средства на помощь Украине. Благо, недвижимость у семейства имеется не только в Италии, но и в Великобритании. В Лондоне, например, среди особнячков на Бейкер-стрит. Наверняка имеются объекты и в других странах-государствах. Но где же тогда семейство Зеленских будет харче…, пардон, прятаться после того, как российская спецоперация на Украине закончится?

Как говорится в одном известном анекдоте на украинскую тематику: "Маю трошки, но тильки для сэбе"*. Это нога, то есть вилла, сами понимаете, кого надо вилла.

Проходите, господари чоловики, не задерживайтесь.

*Есть немного, но только для себя