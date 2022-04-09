ЕС закрыл границы для грузовиков из России: Как это скажется на ценах и товарах

России и Белоруссии запретили автомобильные грузоперевозки по территории ЕС. Фото: REUTERS

В пятом пакете санкций, объявленном на днях, новые запреты и ограничения. Среди прочих России и Белоруссии запретили автомобильные грузоперевозки по территории ЕС. Все, даже транзитные.

- С 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах, - рассказали в пресс-службе ФТС. Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России.

Тут, как водится, не обошлось без исключений. Нам по-прежнему разрешают перевозить фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, включая пшеницу, энергоносителей, цветных металлов и удобрений, гуманитарную помощь.

Президент Национальной Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин ничего катастрофичного в этом запрете не видит.

- Мы через Европу особо не ездим, так что на западных границах ничего не изменится, - говорит он. – С 2014 года меняем маршруты, потому что это стало опасным. Особенно через Украину и Польшу.

Матягин пояснил, что на Украине водители грузовых фур часто попадали в стычки, конфликтные ситуации, а в Польше на стоянках ночами нашим грузовозам резали колеса.

- Наши грузы, в основном, идут и туда, и обратно транспортными компаниями из Прибалтики и Белоруссии, - рассказал Владимир Матягин. – При этом, самым загруженным было направление через Финляндию и страны Скандинавии. Закроют его? Перевозчики поедут на юг.

По каким конкретно маршрутам поедут фуры, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что какая-то часть продукции будет доставляться через Турцию.

Эксперт в области транспорта и логистики Тарас Коваль объяснил примерную схему так.

- Если мы повезем товар из Европы, то, например, на машинах с номерами дружественных нам стран до Турции, - сказал эксперт. – А оттуда на российских машинах. Это, конечно, скажется на ценах не в пользу потребителей, потому что логистика станет дороже.

- Но при этом в данной ситуации наши потери небольшие, - дополняет Владимир Матягин.

Эксперты считают, что в ответ Россия может запретить транзит по территории РФ автотранспорта стран ЕС, поддержавших санкции.

- Знаете, при нынешней ситуации не нужно нам вообще ехать в Европу, - сказал напоследок президент «Грузавтотранса». – Это же не минутное дело: заехать и выехать. Поедет сегодня фура, допустим, в Германию, а вдруг завтра введут новые ограничения и ее арестуют. Наши водители станут заложниками. Зачем нам это нужно?