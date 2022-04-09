Франция конфисковала одну картину из коллекции Морозовых

Картина Петра Кончаловского «Автопортрет в сером» подпала под санкции.

Возвращение музейных экспонатов в российские музейные коллекции из-за рубежа больше напоминает возвращение пленников домой. Сегодня Минкультуры сообщило радостную весть, что на родину вернулись экспонаты двух выставок, которые были задержаны погранслужбой Финляндии 2 апреля.

Экспонаты из коллекций музеев Царского села, Павловска, Гатчины и Эрмитажа были представлены на выставке «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» в Милане. А предметами из коллекции Третьяковской галереи и Государственного музея Востока можно было полюбоваться в Музее современного искусства в Удине в рамках выставки «Форма бесконечности».

Финская таможня посчитала, что произведения искусства из музейных коллекций напрямую подпадают под действия новых санкций Евросоюза. Но после коротких консультаций коллекцию было решено пропустить в Россию.

Тем временем, Франция продолжает удерживать у себя коллекцию братьев Ивана и Михаила Морозовых, которая экспонировалась в фонде Louis Vuitton до 2 апреля. Среди работ, представленных на выставке «Иконы современного искусства», шедевры мирового импрессионизма - Гоген, Ренуар, Матисс, Боннар, Ван Гог, а также выдающиеся работы русских художников-авангардистов.

Представители Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Эрмитажа и Третьяковской галереи вели активные переговоры с французскими властями о том, чтобы возвращение коллекции не затягивалось. Париж в свою очередь утверждал, что вести картины в Россию сейчас небезопасно и проблематично из-за ограничений в авиаотрасли, а также кулуарно заявлял, что задержанная во Франции коллекция Морозовых - это негласная гарантия безопасности французов, проживающих в России. Однако российским музейщикам все-таки удалось убедить французских коллег вернуть коллекцию. Власти Пятой республики обещают отправить картины на родину в ближайшее время.

Между тем, в Россию вряд ли скоро вернется картина Петра Кончаловского «Автопортрет в сером» из коллекции бывшего со-основателя «Альфа-банка» Петра Авен, пишет Le Monde. Французские власти изъяли эту работу, поскольку она подпадает под действие санкций Евросоюза и будет находиться на территории Франции до тех пор, пока на Авена будут распространяться европейские рестрикции по замораживанию активов.

Вторая картина, которая также находится под угрозой конфискации, - портрет Тимофея Морозова, написанный Валентином Серовым. Работа находится в коллекции Музея искусства авангарда. В посольстве России в Париже информацию о задержании работ пока не подтвердили.