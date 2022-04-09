Финляндия выпустила наши фуры с картинами из Италии и Японии

Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу. Фото: Министерство культуры РФ

Все хорошо, что хорошо кончается. Наше культдобро, наконец, прорвалось через финский кордон.

"Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву", - порадовало отечественное Министерство культуры.

Напомним, сыр-бор разгорелся 5 апреля, когда стало известно, что еще три дня назад Хельсинки задержали наши картины, которые мирно себе возвращались с итальянских выставок.

В частности задержали экспонаты из Эрмитажа и Третьяковки: "Купидона" работы знаменитого Антонио Кановы, придворного скульптора семьи Наполеона, а также "Видение отроку Варфоломею" Нестерова.

Фото: Министерство культуры РФ

Подробности происшествия потрясали: оказывается, финны не разобрались, что к чему и решили, что музейное имущество - это контрабанда. К чести итальянцев, они активно подключились к проблеме и долго втолковывали финнам, что к чему. Те вникли. На конференции 6 апреля кивали головами и говорили, да-да, мы поняли, задержанный груз является собственностью российского государства как часть его культурного наследия.

И тем не менее осторожные суоми обратились в брюссельскую Еврокомиссию, чтобы те объяснили попонятнее. Дело в том, что накануне ЕС ввел дополнительные санкции, коснувшиеся перевозки культурных ценностей. Поскольку в санкциях сам черт ногу сломит, финны решили подстраховаться.

8 апреля Еврокомиссия разъяснила, что задержанный груз (увы и ах) под ограничительные меры не попадает.

Фото: Министерство культуры РФ

Караван с произведениями искусства двинулся дальше. 9 апреля в 17:00 московского времени фуры пересекли российско-финскую границу.

Из любопытного, помимо работ с итальянских выставок, в фурах были предметы искусства, возвращающиеся с японской выставки в Тибо. Это действительно странно. Неужели безопаснее возвращать картины из Японии через Финляндию, а не через Владивосток? Покупатели японских автомобилей говорят, что да, путь по Европе, пусть и неблизкий, но более безопасный, чем через Россию. Но неужели и в нынешней ситуации ничего не поменялось?

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А финская таможня тем временем выпустила в Россию музейные экспонаты, которые были представлены на двух выставках в Италии (подробности)