Для чего Киев устроил кровавые провокации в Буче и Краматорске

Появились новые доказательства причастности Украины к удару "Точкой У" по Краматорску Фото: REUTERS

Сегодня стало окончательно понятно, зачем Киеву была нужна и кровавая провокация в Буче, и обстрел Краматорска.

- Я тронут стойкостью, решимостью и гостеприимством Зеленского. Я возвращаюсь из Киева с четким списком дел. Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные € 500 миллионов идут полным ходом. Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины, - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, прощаясь с Зеленским в Киеве. Напомним, вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он посетил ту самую злосчастную Бучу.

Многие уже отметили вот эту решимость Борреля про окончание конфликта «на поле боя». И отметили и тот факт, что в Европе не позволяли себе таких слов ни по поводу Ливии, ни по поводу Ирака или Сирии, и даже по поводу Афганистана.

Теперь окончательно понятно, что Евросоюз – это не про экономическое сотрудничество и открытое общество, ЕС – это уже про войну. Евросоюз превратился просто-напросто в экономический придаток НАТО. И кровавые провокации Киева подтолкнули ЕС к окончательному оформлению себя в таком качестве.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, прощаясь с Зеленским в Киеве, пообещал военной помощи Украине на 500 млн евро. Фото: REUTERS

Тем временем в сети появились прямые доказательства, что обе эти провокации, вызвавшие гигантский резонанс на Западе – дело рук украинских военных. Так, например, достоянием гласности стал видеоролик с документальными съемками, как эти украинские военные на веревках вручную растаскивают на дороге трупы местных жителей в Буче, чтобы было похоже, что их просто застрелили на обочинах в ходе следования колонны. Понятно, и почему засекретили более ранние спутниковые съемки НАСА этого района. Потому что трупов там раньше просто не было. Их доставили и положили, как было надо, позже.

Выяснилось также, кем могли быть убитые. Как сообщили сами жители Бучи, после оставления населенного пункта российскими военными 30-го марта, начиная с 31-го в городе был большой шмон. Бригады "в гражданском" под руководством ВСУшников (а те же нацбаты сейчас входят в состав армии Украины) ходили по домам и вскрывали запертые квартиры. Помогали им в этом специалисты по вскрыванию дверей и слесари из местных рабочих. По странному "совпадению" именно эти принужденные к такой работе слесари и были потом убиты, а их трупы разложили вдоль дороги, чтобы ужаснуть мир.

И мир ужаснулся — только не тому, чему надо было ужасаться. Не запредельному цинизму украинских властей, не той беззастенчивой лжи, которой Зеленский с его командой и советниками кормят всю планету, а "ужасному зверству" российской армии. Как в Киеве и хотели.

В иностранных репортажах "засветился" серийный номер упавшей на Краматорск "Точки-У" - Ш91579 Фото: Кадр видео

Доказано отныне и то, что удар по Краматорску был нанесен украинской ракетой "Точка У". Иностранным журналистам, которые были на месте удара по привокзальной площади разрешили фотографировать ракету со всех ракурсов. И вдруг оказалось, что у ракеты такие же серийные номера, как у тех "точек", которыми ВСУ отрабатывали по Донбассу ранее. По крайней мере, у двух из сбитых прежде над Донбассом ракет ВСУ были номера Ш91565 и Ш91566, а у упавшей на Краматорск "Точки" Ш91579. Они мало того, что из одной серии, но и были поставлены в одну воинскую часть.

Почти аналогичный номер Ш91565 имела украинская ракета "Точка-У", сбитая ополченцами Донбасса в 2015 году под Алчевском Фото: Кадр видео

Доказано – украинцев убивает Украина. Нормальным людям это и раньше было ясно, еще с того момента, когда за прилет в Киев крылатой ракеты по многоэтажному дому пытались выдать неудачный пуск украинского "Бука" в городе. Но Европа не хотела слышать ни доказательств, ни фактов, ни логики. Европа сейчас с патологическим удовольствием приходит в ужас от новых фейков о "зверствах русских", которые Киев поставляет со скоростью пирожков с конвейера.

Сколько можно врать? Похоже, сколько нужно.

Ш91566 - номер украинской ракеты, сбитой в 2015 году под Дебальцево Фото: Кадр видео

Трудно предположить, что обычно осторожные европейские политики и дипломаты кинулись в омут очертя в голову. Невозможно считать, что они настолько деградировали, чтобы снимать украинскую лапшу со своих ушей и скармливать ее своему доверчивому населению.

Тогда получается, что все так и было задумано, вне зависимости от фактов и доказательств. Если в Европе отметут и эти новые доказательства, то больше никаких доказательств, что Европа шла целенаправленно к конфликту с Россией уже и не потребуется.

Но помните, что это не наш выбор, а ваш.

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