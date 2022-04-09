Боррель пожелал решения конфликта на Украине "на поле боя"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в компании своей начальницы, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен побывал в Киеве. Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в компании своей начальницы, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен побывал в Киеве. Впечатления от поездки вылились в серию твитов. Ключевым стало пожелание Борреля, чтобы конфликт на Украине завершился не дипломатическим путем, а военным, что стало беспрецедентным заявлением для руководства Евросоюза, традиционно выступающих за решение любых кризисов путем переговоров. Подобных демаршей европолитики не позволяли себе ни во время вторжения американской коалиции в Ирак, ни во время боевых действий в Ливии, Афганистане или Сирии.

«Эта война будет выиграна на поле боя, - написал Боррель в своем Twitter. - Дополнительные 500 млн евро перечисляются полным ходом. Поставки оружия будут адаптированы под потребности Украины».

Политик пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию.

«Мы уже ввели масштабные санкции, но необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе в вопросах нефти», - добавил Боррель, заверив, что обсуждение о введении новых рестрикций в отношении Москвы состоится уже 11 апреля на встрече глав МИД Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления Жозепа Борреля с должным сарказмом.

«Глава дипломатии ЕС Боррель: «Эта война должна быть выиграна на поле боя». Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», - написала в своем Телеграмм-канале дипломат.

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