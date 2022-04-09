Украинский сухогруз «Апачи», пытавшийся вывезти националистов из Мариуполя, передавал сигнал: «Я «Маньяк» иду к тебе»

Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Фото: REUTERS

- Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю, - заявил на брифинге СМИ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор рассказал, что поздним вечером украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом шел в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. Но в 22.38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь.

Примечательно, что на требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз отвечать не стал, а продолжил движение к порту Мариуполя. Не повлияла на его курс даже предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями. Они не изменили ни курс движения судна, ни скорость движения сухогруза.

- Во время приближения к порту Мариуполя судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры. Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» был открыт артиллерийский огонь. Прямое попадание вызвало пожар в кормовой части судна. Только после этого украинский сухогруз лег в дрейф, а его экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков, - описал Конашенков довольно предсказуемый финал очередной попытки киевского режима спасти своих иностранных наемников.

Генерал-майор подчеркнул, что в результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.

Ранее иностранных наемников трижды пытались эвакуировать из Мариуполя вертолетами. Похоже, что вертолеты стали уже заканчиваться.

КСТАТИ

Отметим, что в Мариуполе кроме иностранных наемников находятся подразделения украинских морских пехотинцев, что проходили подготовку в 73-ем Морском центре спецопераций (МЦСпО) Вооруженных сил Украины в Очакове, где из них готовили боевых пловцов и диверсантов. Именно подразделения 73-го МЦСпО были переброшены в подкрепление подразделениям неонацистов в Мариуполе, а их центр в Очакове передали под размещение иностранных наемников. Похоже, что именно их сослуживцы провели захват в Черном море гражданского судна, чтобы использовать его для эвакуации сослуживцев (не исключено, что могли использовать корабль для отвлекающего маневра).

Но для военнослужащих ДНР и ЛНР, что находятся сейчас в Мариуполе любые попытки спасти остатки морского спецназа Украины равносильны потугам хулигана отнять кость у голодной собаки. Бойцы Донбасса помнят, что именно диверсанты 73-го МЦСпО привлекались Киевом для диверсий и убийств в Крыму и на Донбассе. Теперь появилась возможность отправить всех героев Украины под суд, чтобы они больши не хвастались своими диверсиями в соцсетях.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два над Мариуполем и Калининское, еще один, - «Байрактар ТБ-2» - в районе Сахновщины Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

127 - самолетов.

98 - вертолетов.

428 - беспилотных летательных аппаратов.

2037 - танков и других боевых бронированных машин.

229 - установок реактивных систем залпового огня.

886 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1941 - единица специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 9 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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