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В мире9 апреля 2022 18:00

The Times: Британцы предлагают украинкам жилье в обмен на интим

Многие беженки жалуются на домогательства со стороны одиноких английских мужчин
Арина СУВОРОВА
4,4 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну

4,4 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну

Фото: REUTERS

4,4 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну после начала российской специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Большая часть беженцев предпочла остаться в Польше, другие отправили в глубь европейского континента. Несколько десятков тысяч добрались до Великобритании, где некоторые украинки столкнулись с откровенным домогательством со стороны англичан, пишет The Times.

Журналисты издания пришли к выводу, что украинки, которые ищут жилье в Британии через группы в соцсетях, рискуют стать жертвами сексуальной эксплуатации. В ходе расследования корреспонденты опубликовали в соцсетях объявление о поиске жилья от лица 22-летней киевлянки Натальи - реакция английских мужчин не заставила себя ждать.

«Через несколько минут после публикации сообщения репортер Times был засыпан неуместными сообщениями с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношений», - говорится в репортаже.

Некоторые мужчины лгали, что в их доме есть несколько спален, хотя это было не так. Другие в открытую предлагали «Наталье» разделить с ними постель, добавляя: «У меня большая кровать. Мы могли бы спать вместе». Еще один британец прислал репортеру недвусмысленное голосовое сообщение: «Я готов помочь вам, и, возможно, вы тоже сможете помочь мне». А другой заявил, что не собирается выступать в качестве спонсора при получении визы для «Натальи», если та не готова к сексуальным отношениям.

За два дня журналист The Times получил порядка 75 предложений, из них более 40 - от одиноких мужчин.

Аналогичное расследование провели и журналисты таблоида Daily Mail. Они пришли к выводу, что программа «Дома для Украины», запущенная британскими властями, терпит крах. Все больше женщин вынуждены искать новое жилье после того, как столкнулись с домогательствами со стороны хозяев, предлагавшим им ночлег.

Участникам программы «Дома для Украины» должны были получать от британского правительство по 350 фунтов ежемесячно за то, что они примут у себя беженцев на полгода. В программе зарегистрировалось более 200 тысяч человек.

«Ко мне обратилась девушка. Хозяин, у которого она собиралась поселиться, задавал ей интимные вопросы. Теперь она напугана, поэтому хочет отменить свою заявку. Она рассказала, что боится и поэтому ищет другого спонсора. Она молода, а этот человек сказал, что он холост, спрашивал, есть ли у нее парень и готова ли она к отношениям. Это беспокоит», - написала одна пользовательница в группе для поиска жилья украинским беженцам.

Британское правительство уже подверглось критике из-за длительного рассмотрения визовых заявок. В начале апреля власти Британии получили почти 80 тысяч заявок о выдаче виз от украинцев. Из них 36 тысяч - по семейной схеме (выдаются бесплатно, позволяют жить, работать и учиться в Англии 3 года), а 43,6 тысяч - по спонсорской (беженцы приезжают к человеку, который готов их принять). При этом на практике выдано только 41 тысяча виз.

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