The Times: Британцы предлагают украинкам жилье в обмен на интим

4,4 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну Фото: REUTERS

4,4 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну после начала российской специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Большая часть беженцев предпочла остаться в Польше, другие отправили в глубь европейского континента. Несколько десятков тысяч добрались до Великобритании, где некоторые украинки столкнулись с откровенным домогательством со стороны англичан, пишет The Times.

Журналисты издания пришли к выводу, что украинки, которые ищут жилье в Британии через группы в соцсетях, рискуют стать жертвами сексуальной эксплуатации. В ходе расследования корреспонденты опубликовали в соцсетях объявление о поиске жилья от лица 22-летней киевлянки Натальи - реакция английских мужчин не заставила себя ждать.

«Через несколько минут после публикации сообщения репортер Times был засыпан неуместными сообщениями с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношений», - говорится в репортаже.

Некоторые мужчины лгали, что в их доме есть несколько спален, хотя это было не так. Другие в открытую предлагали «Наталье» разделить с ними постель, добавляя: «У меня большая кровать. Мы могли бы спать вместе». Еще один британец прислал репортеру недвусмысленное голосовое сообщение: «Я готов помочь вам, и, возможно, вы тоже сможете помочь мне». А другой заявил, что не собирается выступать в качестве спонсора при получении визы для «Натальи», если та не готова к сексуальным отношениям.

За два дня журналист The Times получил порядка 75 предложений, из них более 40 - от одиноких мужчин.

Аналогичное расследование провели и журналисты таблоида Daily Mail. Они пришли к выводу, что программа «Дома для Украины», запущенная британскими властями, терпит крах. Все больше женщин вынуждены искать новое жилье после того, как столкнулись с домогательствами со стороны хозяев, предлагавшим им ночлег.

Участникам программы «Дома для Украины» должны были получать от британского правительство по 350 фунтов ежемесячно за то, что они примут у себя беженцев на полгода. В программе зарегистрировалось более 200 тысяч человек.

«Ко мне обратилась девушка. Хозяин, у которого она собиралась поселиться, задавал ей интимные вопросы. Теперь она напугана, поэтому хочет отменить свою заявку. Она рассказала, что боится и поэтому ищет другого спонсора. Она молода, а этот человек сказал, что он холост, спрашивал, есть ли у нее парень и готова ли она к отношениям. Это беспокоит», - написала одна пользовательница в группе для поиска жилья украинским беженцам.

Британское правительство уже подверглось критике из-за длительного рассмотрения визовых заявок. В начале апреля власти Британии получили почти 80 тысяч заявок о выдаче виз от украинцев. Из них 36 тысяч - по семейной схеме (выдаются бесплатно, позволяют жить, работать и учиться в Англии 3 года), а 43,6 тысяч - по спонсорской (беженцы приезжают к человеку, который готов их принять). При этом на практике выдано только 41 тысяча виз.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 9 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Буча-2: Почему именно Украина ударила «Точкой У» по вокзалу Краматорска

Около 30 погибших, 100 раненых… Атаку на людей Киев снова пытается списать на Россию. Но есть нестыковки (подробности)

Минобороны: киевский режим в Ирпене занимается надругательством над телами мирных жителей

Тела умерших горожан вывозят из моргов больниц для съемок в провокационных роликах украинских националистов (подробности)