Минобороны: из Мариуполя в Россию эвакуировано 134 299 человек

Из Мариуполя в Россию эвакуировано 134 299 человек Фото: REUTERS

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявил, что Россия продолжает в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права системную и скоординированную работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины.

Ведется такая гуманитарная работа российскими военнослужащими с риском для жизни. А вот украинские националисты делают все, чтобы помешать эвакуации граждан и доставке гуманитарной помощи пострадавшим. Киевским режимом ведутся регулярные артиллерийские и ракетные удары по мирным жителям. Особо кровавые проводятся для создания западными СМИ резонансных провокационных репортажей в СМИ.

- Украинской стороной на текущие сутки заявлено 10 коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного в сторону России. За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них – 3 447 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 704 434 человека, из которых 135 153 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 90 149 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 3 169, - заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев

При этом генерал-полковник отметил, что за все время из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 134 299 человек, в том числе за истекшие сутки – 716.

Представитель военного ведомства отметил, что Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Гуманитарная ситуация на Украине остается тяжелой: значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации на территорию России. Только за прошедшие сутки поступило еще 925 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 743 623 из 2 126 населенных пунктов Украины.

По данным иностранных представительств украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 362 иностранных гражданина из 13 государств. В портах портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

- В очередной раз, призываем Международную морскую организацию, а также руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины, - сделал обращение Мизинцев и подчеркнул, что киевские власти, по-прежнему, не подтверждают и всячески уклоняются от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.

Со стороны России принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Вооруженные Силы России ежедневно с 10:00 (мск) открывают гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан предоставляется дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье

(на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям.

- Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о действии морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания).

- Ежедневно каждые 15 мин. на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 977,3 тонны гуманитарных грузов, проведена

781 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки – девять в Донецкой, Луганской народных республиках

и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 197 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

- 9 апреля 2022 г. проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 338 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

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