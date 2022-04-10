Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 апреля 2022 года: Обмен пленными, новые доказательства причастности Украины к кровавым провокациям в Буче и Краматорске

Россия и Украина произвели обмен пленными. Фото: Александр КОЦ

ОБМЕН ПО-УКРАИНСКИ

Россия и Украина произвели обмен пленными. В Россию вернулись 32 задержанных на Украине дальнобойщиков. Украина получила в ответ 12 военных, из которых двое – женщины-офицеры и 14 гражданских моряков с судна "Сапфир", которые были задержаны, когда шли забирать якобы погибших пограничников с острова Змеиный. Сами пограничники, живые и невредимые, проследовали на Украину раньше и тут же начали рассказывать сказки о том, как им плохо приходилось в русском плену, и какой невкусной была каша с тушенкой, которыми их кормили.

Примечательно, что этот обмен совершился практически в тех же украинских традициях, что проходил и ранее между Киевом и республиками Донбасса, когда Украина отдавала в обмен на своих военных, попавших в плен, Донбассу своих же собственных граждан, арестованных СБУ или осужденных за сепаратизм.

Еще 14 российских гражданских моряков с судна "Азов Конкорд", заблокированного в порту Мариуполя, удерживавшиеся там с 24 февраля, были освобождены российскими военными.

ВЗРЫВ В РУБЕЖНОМ

В Рубежном ВСУ вновь подорвали цистерну с азотной кислотой. Уже второй раз за несколько дней. Пока это в большей степени можно счесть намерением запугать местное население, поскольку клубы цветного облако выглядят угрожающе, и не видеть его невозможно. Опасность в воздухе присутствует, но ее нельзя считать смертельной.

Но некоторые эксперты считают, что ВСУ пока только "тренируются", а в Минобороны России заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.

"ХОРОШИЙ РУССКИЙ – МЕРТВЫЙ РУССКИЙ"

Сегодня пользователи интернета обнаружили, что Google-переводчик очень своеобразно переводит обращение "дорогие русские". При вводе этого словосочетания переводчик выдает рекомендацию, что "правильный" набор — это не "дорогие русские", а "мёртвые русские". Похоже, мы имеем перед глазами новый этап информационной войны против России и русских. Похоже, хозяева ресурса заскучали после блокировки на территории РФ запрещенных и признанных экстремистскими Инстаграма и "Фейсбука".

«ПРАВДА» МАКРОНА И ШОЛЬЦА

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что он и президент (пока еще) Франции Эммануэль Макрон регулярно общаются с Путиным, чтобы донести до него "правду".

- Мы используем возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат - это будет иметь огромные последствия для российской армии; о масштабе разрушений российских вооружений, которые невозможно будет в дальнейшем использовать; о том, что его планы не реализуются так, как он того хотел, - заявил канцлер Германии на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне. Правда, почему выдуманные Киевом цифры Шольц и Макрон считают настоящими, канцлер не пояснил.

Кто бы еще донес до самих Макрона и Шольца с их коллегами настоящую правду о кровавых провокациях, устроенных Киевом в Буче, Ирпене, Донецке, Чернигове, Краматорске?

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА СНОВА НЕ УДАЛАСЬ

После двух неудачных попыток эвакуировать по воздуху руководство нацистского батальона (полка) "Азов" и каких-то очень важных персон из Мариуполя по воздуху, Киев предпринял третью попытку: "В темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь»".

На требования пограничников застопорить ход или изменить курс экипаж "Апачи" не реагировал, продолжал радиообмен с берегом, периодически сообщая: "Я «Маньяк», иду к тебе". Российскому кораблю пришлось применить артиллерию, и корабль остановился только после попадания снаряда. Пострадавших в результате нет, а судно отбуксировано в порт Ейска.

СЛАБОВАТ В "КОРНЯХ" БЕРЕЗА

Известный украинский нацист и еврей по национальности Борислав (Борух) Береза, который во всеуслышанье объявил призовые в виде бутылки виски за военкора "Комсомолки" Александра Коца и очень любил фотографироваться в милитари-образе, оказался жидковат в коленках. В сети появилось видео, как Березу пытаются вручить повестку в военкомат, а он отказывается расписаться в ее получении, звонит своим друзьям с вопросами, как ему быть и что делать. И делает все это в домашних тапочках, но с пистолетом на боку. Интересны еще два момента. Первый – Береза интересуется, как посыльные военкомата его нашли в этой семье, из чего ясно, что он находится не по месту своего жительства, и не исключено, что скрывается как раз от мобилизационной повестки. И второй – все это время Береза разговаривает на чистом русском языке, хотя сам еще недавно приравнивал его использование к государственной измене Украине.

Не хочет патриот-нацист на фронт. Ой, как не хочет. И супротив нашего Коца, "словно плотник против столяра". Да даже хуже.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В сети появились видео, свидетельствующие о украинском происхождении провокаций в Буче и Краматорске. На фото иностранных корреспондентов виден номер прилетевшей в Краматорск "Точки У", из которого ясно, что ракета принадлежала ВСУ. А в Буче ВСУшники сами снимали, как таскали трупы, укладывая их на дороге.

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