Военная спецоперация на Украине 10 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 апреля 2022 года.

Минобороны сообщило, что Украина готовит провокацию в городе Ирпень Киевской области с целью обвинить российские войска в убийствах мирных жителей.

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве с министрами внутренних дел Донецкой и Луганской народных республик Алексеем Диким и Игорем Корнетом.

Еще одна цистерна с кислотой взорвалась в Рубежном. Правоохранительные органы ЛНР возложили ответственность за этот взрыв на украинские националистические формирования.

Украинские военные, выжившие при крушении сбитого вертолета, на котором хотели эвакуировать из Мариуполя руководителей неонацистского полка "Азов", поблагодарили российских военнослужащих и врачей, которые их спасли.

Отказ киевского режима прекратить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям, привел к военной спецоперации России на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:52 Столтенберг: НАТО готовит план полномасштабного развертывания вооруженных сил на своих восточных границах

00:39 Журналисты доказали, что упавшая в Краматорске ракета «Точка-У» принадлежит ВСУ. Оказалось, что у ракеты такие же серийные номера, как у тех ракет, которыми ВСУ обстреливали Донбасс ранее

00:20 Госкомитет обороны ДНР признал неправомерной деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ. Так, представители ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР не позднее 30 апреля 2022 года

9 апреля:

23:21 Украинский националист сообщил о 200-300 иностранных наемниках на заводе "Азовсталь" в Мариуполе

22:38 Кадыров призвал украинских военных сдаться в плен. Глава Чечни призвал украинских военных «воспользоваться шансом» и сдаться

21:43 Москалькова сообщила о возвращении в Россию 32 дальнобойщиков в результате обмена с Украиной

21:25 Милиция нашла тайник с оружием украинских националистов в Мелитополе