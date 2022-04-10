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Политика9 апреля 2022 21:00

Начальник госпиталя Смольников организовал эвакуацию 1000 раненых

В ходе эвакуаций из полевого госпиталя не было допущено потерь среди личного состава медицинского отряда и раненых
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Спецоперация на Украине продолжается.

Спецоперация на Украине продолжается.

Фото: Александр КОЦ

То, что сегодня делают медсестры и военные врачи в зоне специальной операции на Украине -настоящий подвиг. И свидетельством тому наградные листы, которыми с "КП" делится Министерство обороны России.

С поля боя раненых в бронекапсулах машинами доставляют в полевые госпиталя. Там в операционных свой фронт: врачи полевых госпиталей шьют и бинтуют раны практически круглые сутки стоя спиной к спине. Рабочие минуты отсчитывает глухой стук осколков и пуль о сталь хирургического лотка. Кроме российских военнослужащих то и дело подвозят местных жителей и детей, которыми украинские националисты прикрываются в качестве «живого щита».

Оказать первую помощь, провести операцию - еще пол дела. Необходимо безопасно вывезти беспомощных раненных в тыл, там где они смогут пройти лечение и реабилитацию. Эвакуации идут вертолетами и санитарным машинами. Но украинские военные нарушая все международные конвенции в первую очередь бьют именно по медицинскому транспорту с красным крестом.

УНИТОЖИЛ БАТАРЕЮ «ГРАДОВ»

Старший сержант Кирилл Ившин.

Старший сержант Кирилл Ившин.

Старший сержант Кирилл Ившин.

Фото: Минобороны РФ

«В ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик заместитель командира взвода старший сержант Кирилл Ившин вместе со своими подчиненными действовал в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона, в условиях регулярного огневого поражения средствами ствольной и реактивной артиллерии, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В ходе поддержки воздушного тактического десанта двигавшегося в район выполнения боевых задач в тыл врага, несмотря на систематические вражеские обстрелы, Кирилл умело организовал артиллерийскую поддержку российских подразделений, эффективно наводил и корректировал огонь орудия. Результатом ожесточенных боев с националистами при продвижении в тыл противника явилось уничтожение батареи ракетной системы залпового огня «Град», огневых позиций гаубиц Д-30, минометов противника и более 100 националистов.

Всего сначала специальной военной операции старший сержант Кирилл Ившин выполнил более 70 огневых задач».

ЛИШИЛ ВРАГОВ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Подполковник Николай Паскарь.

Подполковник Николай Паскарь.

Подполковник Николай Паскарь.

Фото: Минобороны РФ

Командир батальона подполковник Николай Паскарь вместе с вверенным ему батальоном выполнял задачу по разведке окраины стратегически важного населенного пункта, подконтрольного украинским радикалам. Николай обнаружил в старом заброшенном здании украинских националистов, оборудовавших огневые позиции в окнах верхних этажей. Грамотно распределив собственные силы, Паскарь приступил к штурму здания. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских боевиков, в условиях шквального огня подполковнику Паскарю удалось подавить огневые точки и выбить противника с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено 7 националистов, остальные, оставив позиции, отступили. При осмотре здания в подвале был обнаружен схрон с боеприпасами для различного вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы «Javelin». Проявляя мужество и отвагу, подполковник Паскарь продолжил преследование отступающего противника, ведущего ответный огонь. В ходе выдвижения Николай попал под минометный обстрел, в результате чего получил осколочное

ранение средней тяжести, несмотря на которое продолжил осуществлять руководство подразделением до полного разгрома вооруженного формирования националистов. Благодаря мужеству и героизму подполковника Николая Паскаря украинские националисты понесли значительный урон в живой силе и в вооружении».

ЭВАКУИРОВАЛ 1000 РАНЕНЫХ

Подполковник медицинской службы Аркадий Смольников.

Подполковник медицинской службы Аркадий Смольников.

Подполковник медицинской службы Аркадий Смольников.

Фото: Минобороны РФ

«Начальник военного госпиталя подполковник медицинской службы Аркадий Смольников с первого дня проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по организации медицинского обеспечения одной из группировок российских Вооруженных Сил.

При сосредоточенном огневом ударе противника по одному из аэродромов, контролируемых российскими войсками, на котором в тот момент было сосредоточено до 25 раненых различной степени тяжести, Аркадий Смольников лично организовал управление эвакуационными мероприятиями. В ходе эвакуации не было допущено потерь в личном составе медицинского отряда и среди раненых.

Всего за время проведения специальной военной операции под руководством подполковника медицинской службы Аркадия Смольникова в зоне ответственности группировки войск было

организовано проведение более 100 санитарных эвакуаций раненных автомобильным и авиационным транспортом, в ходе выполнения которых было эвакуировано более 1000 раненых.

Благодаря мужеству, самоотверженности и высочайшему профессионализму подполковника медицинской службы Аркадия Смольникова в группировке российских войск организована высококвалифицированная медицинская помощь и оперативная эвакуация пострадавших».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным следствия, в Донецкой Народной Республике в период с 6 по 9 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, а также населенных пунктах Степное Марьинского района, Еленовка Волновахского района, Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики. В Луганской Народной Республике обстрелам подверглись город Первомайск, а также населенные пункты Калиново, Донецкий, Калиново-Борщеватое.

В результате обстрелов погибли 9 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, 38 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них двое детей. Также повреждены 35 объектов гражданской инфраструктуры - жилых домов, хозяйственных и административных объектов.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать факты и выявить виновников обстрелов украинской артиллерией российских медицинских машин. Продолжается работа по фиксации всех преступлений, совершенных представителями украинских военных формирований. Все причастные к ним будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

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