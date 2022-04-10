Начальник госпиталя Смольников организовал эвакуацию 1000 раненых

Спецоперация на Украине продолжается. Фото: Александр КОЦ

То, что сегодня делают медсестры и военные врачи в зоне специальной операции на Украине -настоящий подвиг. И свидетельством тому наградные листы, которыми с "КП" делится Министерство обороны России.

С поля боя раненых в бронекапсулах машинами доставляют в полевые госпиталя. Там в операционных свой фронт: врачи полевых госпиталей шьют и бинтуют раны практически круглые сутки стоя спиной к спине. Рабочие минуты отсчитывает глухой стук осколков и пуль о сталь хирургического лотка. Кроме российских военнослужащих то и дело подвозят местных жителей и детей, которыми украинские националисты прикрываются в качестве «живого щита».

Оказать первую помощь, провести операцию - еще пол дела. Необходимо безопасно вывезти беспомощных раненных в тыл, там где они смогут пройти лечение и реабилитацию. Эвакуации идут вертолетами и санитарным машинами. Но украинские военные нарушая все международные конвенции в первую очередь бьют именно по медицинскому транспорту с красным крестом.

УНИТОЖИЛ БАТАРЕЮ «ГРАДОВ»

Старший сержант Кирилл Ившин.

Старший сержант Кирилл Ившин. Фото: Минобороны РФ

«В ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик заместитель командира взвода старший сержант Кирилл Ившин вместе со своими подчиненными действовал в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона, в условиях регулярного огневого поражения средствами ствольной и реактивной артиллерии, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В ходе поддержки воздушного тактического десанта двигавшегося в район выполнения боевых задач в тыл врага, несмотря на систематические вражеские обстрелы, Кирилл умело организовал артиллерийскую поддержку российских подразделений, эффективно наводил и корректировал огонь орудия. Результатом ожесточенных боев с националистами при продвижении в тыл противника явилось уничтожение батареи ракетной системы залпового огня «Град», огневых позиций гаубиц Д-30, минометов противника и более 100 националистов.

Всего сначала специальной военной операции старший сержант Кирилл Ившин выполнил более 70 огневых задач».

ЛИШИЛ ВРАГОВ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Подполковник Николай Паскарь.

Подполковник Николай Паскарь. Фото: Минобороны РФ

Командир батальона подполковник Николай Паскарь вместе с вверенным ему батальоном выполнял задачу по разведке окраины стратегически важного населенного пункта, подконтрольного украинским радикалам. Николай обнаружил в старом заброшенном здании украинских националистов, оборудовавших огневые позиции в окнах верхних этажей. Грамотно распределив собственные силы, Паскарь приступил к штурму здания. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских боевиков, в условиях шквального огня подполковнику Паскарю удалось подавить огневые точки и выбить противника с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено 7 националистов, остальные, оставив позиции, отступили. При осмотре здания в подвале был обнаружен схрон с боеприпасами для различного вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы «Javelin». Проявляя мужество и отвагу, подполковник Паскарь продолжил преследование отступающего противника, ведущего ответный огонь. В ходе выдвижения Николай попал под минометный обстрел, в результате чего получил осколочное

ранение средней тяжести, несмотря на которое продолжил осуществлять руководство подразделением до полного разгрома вооруженного формирования националистов. Благодаря мужеству и героизму подполковника Николая Паскаря украинские националисты понесли значительный урон в живой силе и в вооружении».

ЭВАКУИРОВАЛ 1000 РАНЕНЫХ

Подполковник медицинской службы Аркадий Смольников.

Подполковник медицинской службы Аркадий Смольников. Фото: Минобороны РФ

«Начальник военного госпиталя подполковник медицинской службы Аркадий Смольников с первого дня проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по организации медицинского обеспечения одной из группировок российских Вооруженных Сил.

При сосредоточенном огневом ударе противника по одному из аэродромов, контролируемых российскими войсками, на котором в тот момент было сосредоточено до 25 раненых различной степени тяжести, Аркадий Смольников лично организовал управление эвакуационными мероприятиями. В ходе эвакуации не было допущено потерь в личном составе медицинского отряда и среди раненых.

Всего за время проведения специальной военной операции под руководством подполковника медицинской службы Аркадия Смольникова в зоне ответственности группировки войск было

организовано проведение более 100 санитарных эвакуаций раненных автомобильным и авиационным транспортом, в ходе выполнения которых было эвакуировано более 1000 раненых.

Благодаря мужеству, самоотверженности и высочайшему профессионализму подполковника медицинской службы Аркадия Смольникова в группировке российских войск организована высококвалифицированная медицинская помощь и оперативная эвакуация пострадавших».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным следствия, в Донецкой Народной Республике в период с 6 по 9 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, а также населенных пунктах Степное Марьинского района, Еленовка Волновахского района, Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики. В Луганской Народной Республике обстрелам подверглись город Первомайск, а также населенные пункты Калиново, Донецкий, Калиново-Борщеватое.

В результате обстрелов погибли 9 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, 38 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них двое детей. Также повреждены 35 объектов гражданской инфраструктуры - жилых домов, хозяйственных и административных объектов.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать факты и выявить виновников обстрелов украинской артиллерией российских медицинских машин. Продолжается работа по фиксации всех преступлений, совершенных представителями украинских военных формирований. Все причастные к ним будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.