Максим Галкин оказался никому не нужен в Израиле

Максим Галкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри больше месяца живут в Израиле. Алла Борисовна занимается домом и детьми, а шоумен как истинный добытчик в семье совсем скоро даст в этой ближневосточной стране концерты.

Максим Галкин готовится к первым выступлениям в Израиле. Все бы ничего, вот только билеты на концерт артиста продаются весьма слабо. И это при относительно невысоких ценах.

Как рассказали знакомые юмориста, он жалуется на крушение надежд. Мол, никому он в чужой стране оказался не нужен. "Максим Галкин заходил в парикмахерскую в Хайфе. Во время обслуживания он пожаловался мастеру, что, дескать, на объявленный тур в Израиле билеты проданы не все", - поведал о разговоре приятель шоумена.

По его словам, Максим был очень расстроен, он явно надеялся, что будет в Израиле очень востребован, передает сайт mk.ru. Галкину, по слухам, предлагали фиксированный гонорар в размере десяти тысяч долларов. Но он отказался в надежде заработать больше. "А больше в Израиле не дают", - сказал, как отрезал осведомленный источник.

Цены на билеты на концерты Галкина в Израиле начинаются от пяти тысяч рублей. Юморист выступит в Тель-Авиве, Кирьят-Моцкине, Ашдоде, Иерусалиме, Нес-Ционе и Хайфе.

Ну и израильские площадки, конечно же, уступают концертными залам России, где привык выступать Галкин на протяжении нескольких десятилетий. Средний зал в Израиле рассчитан на тысячу мест. Для сравнения - в Кремлевском дворце, где в 2021 году блистал муж Аллы Пугачевой, рассчитан на шесть тысяч мест. Да и билеты были гораздо дороже.