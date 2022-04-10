На Наташе Королевой лица нет после грандиозного скандала в семье

Фото: Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Наташе Королевой сейчас не позавидуешь. На днях в ее семье разразился грандиозный скандал. Муж певицы Сергей Глушко поддержал спецоперацию России на Украине. После этого зятя отвергла теща Людмила Порывай. Сама исполнительница хита "Желтые тюльпаны" находится меж двух огней.

Наташа Королева в отличие от многих коллег не уехала ни в отпуск, ни на лечение в другую страну. Певица находится в своем подмосковном коттедже в деревне Крекшино, изредка выходит в свет. Вероятно, настроения у артистки появляться на людях нет никакого.

Несколько дней назад она буквально сбежала с Дня рождения Эвелины Бледанс. По слухам, сейчас вокалистка находится на грани развода с мужем Сергеем Глушко. Говорят, их отношения обострились из-за жуткого скандала.

Стриптизер Тарзан сделал заявление: "Российские военные - самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Победа будет за нами!".

После этих слов мама Королевой публично отреклась от зятя. Пенсионерка Людмила Порывай демонстративно отписалась от него в соцсетях. Ответ Тарзана не заставил себя ждать. Артист тоже убрал тещу из друзей.

В окружении Королевой говорят, что ее нервы на пределе. Вот и на 53-летии Бледанс она была сама не своя. Актриса закатила шикарный праздник в ресторане на Рублевке, где собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса.

И только супруга стриптизера улыбалась через силу, отказывалась общаться с репортерами шоу "Ты не поверишь!" на НТВ и даже не села на праздничный стол. В самом разгаре вечеринки Королева, на которой лица не было, неожиданно покинула ресторан.