Итальянскому мужу Сати Казановой поступают угрозы из-за его жены-россиянки

Сати Казанова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Сати Казанова рассказала, что ее мужу каждый день угрожают из-за ее российского гражданства. Артистка уже пять лет живет в счастливом браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Супруг Сати – популярный в Италии блогер и фотограф. Казанова призналась, что после начала спецоперации на Украине ее мужу в Европе живется несладко. Стефано ежедневно поступают угрозы из-за российского паспорта его жены.

- Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская. Стефано не просто тревел-фотограф и документалист, у него есть цикл геополитических передач – он освещает события последнего времени. На него подписаны около 300 тысяч итальянцев, это один из крупных YouTube-каналов в стране. Стефано делает это объективно и беспристрастно, но многим не нравится, они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена – русская, - рассказала Казанова в интервью РИА «Новости».

По словам Сати, сейчас у нее нет проблем с поездками за границу. Европейские санкции ее не затронули.

- Пять лет я живу между двух стран: Россией и Италией, где у меня муж. Я больше нахожусь в Европе, - рассказала звезда. - У меня вид на жительство, и скоро будет европейский паспорт, так как я пять лет замужем за итальянцем. Что касается настроения, то мне больно видеть неприятное отношение к россиянам. И теперь понимаю, что европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись. Интересное время обличения настоящих чувств. Нужно быть мудрыми и оставаться людьми.

Артистка уже пять лет живет в счастливом браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Фото: соцсети.

Недавно Сати объявила о том, что собирается эмигрировать из России. Казанова хочет постепенно закончить дела в Москве и переселиться на родину мужа. Певица рассказывала, что они с супругом купили дом в Италии. Однако поскольку в России у Сати работа и основной источник дохода, они много времени проводят на ее родине. Со временем артистка хочет быть более «независимой территориально от России».

- У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией. Я часто употребляю слово «пока», что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет, - говорила Сати.