Теперь просто Хан: Премьер-министра Пакистана отстранили от власти

Имран Хан стал первым пакистанским премьером, лишившимся кресла с помощью вотума недоверия Фото: REUTERS

Парламент Пакистана отстранил от должности действующего премьер-министра Имрана Хана, выразив ему недоверие. Незадолго перед этим премьер объявил о роспуске парламента, но Конституционный суд признал его решение незаконным.

Таким образом, Имран Хан стал первым пакистанским премьером, лишившимся кресла с помощью вотума недоверия.

В политику Имран Хан пришел в начале 90-х годов прошлого века из спорта – вначале он возглавлял команду Оксфордского университета по крикету, а после стал капитаном пакистанской сборной.

Популярному спортсмену, создавшему собственную партию, удалось привлечь на свою сторону многих жителей страны, и в 2018 году Имран Хан возглавил коалиционное правительство Пакистана.

Однако это, пожалуй, и стало его главной победой – обещания победить коррупцию и вывести страну из кризиса так и остались обещаниями.

Для оправдания своих неудач на политическом и экономическом поприще, Хан начал доказывать, что оппозиция хочет его сместить, используя при этом вмешательство других стран, в частности, США. В то же время, ни четких доказательств этой позиции, ни ее опровержений пока так и не прозвучало

Предполагают, что место премьера займет лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф, который будет находиться у власти до парламентских выборов, которые пройдут в октябре следующего года.