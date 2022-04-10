Илон Маск пообещал людям вечную жизнь

Cтартап Маска под названием Neuralink Фото: REUTERS

То, что так долго являлось вотчиной фантастов и давало им возможность измышлять самые невероятные события, может рано или поздно стать явью. Речь идет о сохранении сознания человека с возможностью загрузки его в другой носитель. По крайней мере, Илон Маск в это верит.

– Думаю, это возможно. Да, мы могли бы загрузить то, что, по нашему мнению, делает нас такими уникальными. Тело определенно имеет значение, но что касается сохранения наших воспоминаний, нашей личности, думаю, мы могли бы это сделать, – заявил гендиректор SpaceX и Tesla.

Из этого утверждения логично вытекает следующее – если подобная технология будет когда-либо создана, то люди действительно станут жить вечно и прекратят зависеть от тела, которое неминуемо стареет и умирает.

Примечательно, что в своей уверенности миллиардер не одинок. Например, профессор психологии и неврологии Принстонского университета Майкл Грациано в своем эссе для Wall Street Journal три года назад писал, что для выполнения задуманного понадобится всего две вещи: искусственный мозг и прибор, который сможет, так сказать, сканировать сознание, позволить скопировать все связи человеческого мозга и при этом не убьет объект исследования.

И если с созданием искусственного мозга ученый проблем не видит, то вот «загрузка» сознания при современном развитии техники может занять десятилетия.

Вместе с тем, идея довольно перспективна и над решением ее частных аспектов уже трудятся лаборатории во всем мире. В частности, стартап самого Маска под названием Neuralink.

И как знать, возможно когда-нибудь перенесение сознания станет такой же обыденной вещью, как перелет из Москвы в Нью-Йорк, который еще два века назад был всего лишь плодом вымысла фантастов.