В Германии прошел автопробег в поддержку русскоязычных жителей страны

В мероприятии приняли участие около 200 автомобилей, украшенных российскими флагами

В немецком Штутгарте, административном центре земли Баден-Вюртемберг, прошел автопробег в поддержку русскоязычных жителей Германии. В мероприятии приняли участие около 200 автомобилей, украшенных российскими флагами.

Как сообщает издание Stuttgarter Nachrichten, перед проведением акции власти города поставили демонстрантам четкое условие – никакой связи со спецоперацией, проводимой Россией на Украине, но все понимали, что такая связь существует.

Так что основными девизами автопробега стали «Остановите русофобию!» и «Нет дискриминации русскоязычных детей!».

Перед автопробегом прозвучали гимны России и Германии, а также узнаваемая во всем мире «Калинка». Во время проведения акции правоохранители каких-либо нарушений не зафиксировали.

Конечно же, украинцы не смогли остаться в стороне от митинга и неподалеку провели свою «контрдемонстрацию». Впрочем, из-за малочисленности последней (к ней примкнули всего около 20 человек) эксцессов не произошло.

Аналогичный штутгартскому автопробег прошел и в небольшом городе Леррах на юге этой же федеральной земли. Здесь кортеж с российскими триколорами собрал порядка 50 автомобилей.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что с конца февраля в стране зафиксировано около 400 преступлений против русскоязычных людей. В большинстве своем это оскорбления и порча имущества, однако отмечаются и факты насилия.