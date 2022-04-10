На Мальту могут ехать все

Начиная с 11 апреля прибывающим на Мальту туристам достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест Фото: REUTERS

Согласно последнему распоряжению главы Минздрава Мальты Криса Фирна, самый низкий уровень занятости больничного фонда среди всех европейских стран дает возможность отменить все въездные ограничения для путешественников.

Начиная с 11 апреля прибывающим на Мальту туристам достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о переболевании COVID-19. Для путешественников из стран «красного списка» тест должен быть выполнен не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну, а справка о выздоровлении – не старше 180 дней.

По словам министра, в стране наблюдается небольшой рост заболеваемости, но он далек от критического и не может повлиять на планы правительства по ослаблению ограничительных мер в связи с пандемией. Кроме того, по мнению Фирна, снятию ограничений способствует и тот факт, что большинство граждан страны уже сделало третью прививку от коронавируса.

Также с сегодняшнего дня на Мальте не будут требовать сертификаты о вакцинации при посещении любых мероприятий, в том числе, и проводимых в закрытых помещениях.