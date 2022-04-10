Видео уничтожения военной техники ВСУ российскими вертолетами Ка-52 опубликовало Минобороны

В этот день летчикам удалось обнаружить и уничтожить колонну техники и зенитные установки Вооруженных сил Украины

На кадрах ударные вертолеты Ка-52 ВКС России идут на малой высоте над лесом. Они ищут вооружение и военную технику ВСУ. Вернее, один ищет, а другой его прикрывает - настроен на защиту.

В какой-то момент «Аллигаторы» зависают на месте и дают залпы ракетами и добавляют из пушек.

- В этот день летчикам удалось обнаружить и уничтожить колонну техники и зенитные установки Вооруженных сил Украины, - комментируют кадры в Минобороны.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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Более 10 тонн гуманитарной помощи, включающей в себя макароны, гречневую крупу, консервированную рыбу и мясо были переданы всем жителям села Станислав в Херсонской области. По словам людей, после начавшихся в конце марта обстрелов со стороны города Николаев, в населенном пункте не работает ни один магазин, продуктов у них не осталось.

- Приезжаем с периодичностью один раз в неделю и продолжаем выдавать гуманитарную помощь, - сообщил в процессе выдачи гуманитарной помощи военнослужащий ВС РФ Дмитрий.

Российские военнослужащие намерены обеспечить регулярную доставку продуктов и товаров первой необходимости в село.