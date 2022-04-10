Минобороны демонстрирует быт десантников в чистом украинском поле

На кадрах можно увидеть брезентовые палатки полевого лагеря, где есть казармы, полевые кухни и столовые, комнаты бытового обслуживания, бани, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты

Минобороны России публикует кадры организации материально-технического обеспечения (МТО) подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе специальной военной операции в полевых условиях. На кадрах можно увидеть брезентовые палатки полевого лагеря, где есть казармы, полевые кухни и столовые, комнаты бытового обслуживания, бани, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты МТО.

- Десантники обеспечены боеприпасами, горючим, свежим бельем и формой, продовольствием и медицинскими препаратами. Созданы все условия для комфортного проживания личного состава в полевых условиях и выполнения любых поставленных задач, - заявил начальник продовольственной службы Максим.

В столовой полевого лагеря бойцов всегда ждет трехразовое горячее питание и свежий хлеб, который готовится по специальному армейскому рецепту.

- Сегодня на обед у нас щи полевые, консервы мясные с рисовой кашей, чай и дополнительное питание, - рассказал повар Владислав.

Наши военнослужащие не только выполняют боевые задачи на Украине, но и являются единственной опорой и надеждой для мирных граждан в сложной гуманитарной обстановке, становятся для них фактически представителями России. А значит, они и выглядеть должны всегда достойно.

- Для поддержания внешнего вида военнослужащих создан уголок бытового обслуживания, где есть все необходимое для приведения внешнего вида в порядок. Как формы, так и внешнего вида. Здесь сосредоточен лоскутный материал для ремонта одежды, иголки, нитки, утюг, машинка для стрижки и все самое необходимое, что может понадобиться военнослужащему в полевых условиях, - продемонстрировал армейский несессер старшина сводной роты Александр.

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