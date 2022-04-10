Минобороны: под Днепром уничтожено место базирования нацбатальона «Днепр»

За ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины Фото: REUTERS

Вооруженные Силы России продолжают развивать успех на всех направлениях специальной военной операции на Украине.

- В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Уничтоженные казармы неонацистов находились в живописном месте на берегу Днепра.

Ликвидированы также высокоточными ракетами с воздуха украинские зенитные ракетные комплексы С-300, что появились в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.

Они были выявлены специалистами военной разведки.

Сбиты восемь украинских беспилотников над Ольховатовкой, Новой Астраханью, Авдеевкой, Шахтерским, Курахово, Новоселовской Вторая, Веселое. Российские зенитчики не позволяют украинским националистам вести разведку в небе.

Уничтоженные казармы неонацистов находились в живописном месте на берегу Днепра

БОЕВАЯ СВОДКА

За ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины.

Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

127 - самолетов.

98 - вертолетов.

234 - зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ».

436 - беспилотных летательных аппаратов.

2052 - танка и других боевых бронированных машин.

232 - установки реактивных систем залпового огня.

894 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1975 - единиц специальной военной автомобильной техники.